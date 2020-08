Toscana, i candidati Italia Viva alle Elezioni Regionali

Pisa, 23 agosto 2020 – “Una lista competitiva, un giusto mix di esperienza politica, professionalità, competenze e copertura del territorio, per rappresentare al meglio l’intera Provincia di Pisa”. Questo il commento di Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio, coordinatori territoriali di Italia Viva Pisa, in merito alla presentazione della lista di candidati per la circoscrizione pisana alle prossime elezioni regionali.

“Italia Viva a Pisa ha voluto lavorare per una lista che, in aggiunta alla candidatura di Federico Eligi, derivante dall’accordo con +Europa, potesse al meglio raffigurare il Partito nella provincia di Pisa; abbiamo quindi individuato dei candidati politici, espressione del volontariato, delle professioni e dell’imprenditoria, proprio per rappresentare al meglio il nostro territorio e il mondo produttivo.

Maria Elena Bianchi Bandinelli Paparoni, Architetto e già Assessore nel Comune di San Giuliano Terme

Massimiliano Sonetti, libero professionista, già Vice Sindaco di Pontedera

Maria Caterina Magnani, giornalista, addetta stampa UNIPI

Riccardo Alì, Imprenditore nel settore Risorse Umane

Giulia Dani, già Coordinatore Operativo e Responsabile volontari per la Misericordia di San Miniato

Leonardo Fedeli, impiegato già Assessore nel Comune di Pomarance

Franca Mencacci, pensionata, Governatrice della Misericordia di Lari

“Una squadra forte e valida che abbiamo messo insieme con la disponibilità di molti e con un grande lavoro da parte del nostro Europarlamentare, Nicola Danti, che vogliamo ringraziare per l’aiuto ed il coordinamento; a questo punto potremo finalmente fare quello che più ci piace, Politica in mezzo alla gente, per ascoltare e proporre. Italia Viva, anche a Pisa, è pronta a questa fantastica sfida.”