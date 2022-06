UN LUGLIO PIENO DI INIZIATIVE ALL’UISP VILLAGE TRA SPORT, CULTURA E SOLIDARIETA’

Continuano gli appuntamenti con il benessere psicofisico all’Uisp Village. In particolare per luglio sono stati organizzati una serie di eventi che coinvolgono il ricco tessuto associativo legato alla Uisp. Così, se tutti i lunedì continua l’appuntamento delle 19 con lo Yoga Waikiki asd , nei primi 3 martedì di luglio Sulla “ si esibiranno, dalle 18, l’asd Proscaenium Pisa con danza Modern under 12 e flamenco.

Il mercoledì è la volta del Nordik Walking acquatico con “Nonsoloserchio”, dalle 17.30 alle 18.30,e alle 18.45 Yoga con la Polisportiva Pisanova asd. L’attenzione va anche verso i più piccoli con i giochi in battigia ogni giovedì con “La Fornace” (ore 11) mentre la sera tornano le esibizioni di danza. Venerdì 8 alle 18 verrà presentato il libro “Storia di Melusina. Un’antica leggenda d’amore e di magia” (Marchetti Editore) alla presenza dell’autrice Laura Nuti.

La mattina di sabato 9 AcquaSoft per tutti con la “Polisportiva Sangiulianese” mentre domenica 10 AcquaGym con “La Fornace”. Nel pomeriggio si parlerà di “Salute , Benessere e Prevenzione: Trasformiamo la quotidianità l’esercizio fisico” con Cristina Laddaga (Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Area Sud, provincie di Pisa e Livorno)- Fabiano Cambule (Fisioterapista ed Osteopata)- Sara Attanasio (Chinesiologa)Martedì 12, alle ore 15.30 interverranno gli under 16, under 14 e under 12 di pallanuoto della Gesport Cascina, che torneranno anche il 19, mentre in serata è previsto l’appuntamento con la solidarietà dell’Associazione Bhalobasa: “Chi trova una guerra trova un tesoro,le sfide di Bhalobasa nella Repubblica democratica del Congo”Venerdì 15, alle ore 18, verrà presentato il libro “Lamberto Piovanelli-una vita all’attacco” raccontato da Fabio Demi (Pacini-Elledibook): il protagonista bomber pisano verrà intervistato da Samuele Tofani, vicedirettore Calciopiù”. Sabato 16 la Waikiki asd proporrà a chiunque voglia provare una lezione teorica propedeutica al Surf da onda.

Venerdì 22 alle 18 tornano i dibattiti su salute e benessere. Si parlerà di “Benefici fisici e psicologici dell’attività motoria nelle cardiopatie congenite ”, con Simona Serfoglio, mamma di Dodo, socia Uisp e volontaria associazione AICCA. Interverranno Pierluigi Festa (Cardiologo Fondazione Monasterio), Marco Marotta (Psicologo Fondazione Monasterio), Lamia Ait Ali (Ricercatrice -“Il cuore di Dodo”), Roberta Paolicchi (Assessore allo Sport Assessore Sport Comune di San Giuliano Terme). Domenica 24, prendendo spunto dalla preservazione dell’habitat naturale dello stabilimento, si affronterà il tema “Conoscenza e tutela delle dune” (ore 16) a cura del WWF Alta Toscana OdV. Venerdì 29 , alle ore 18, presentazione del libro “Dawn Vera Wilma e altre 23 ritratti di donne che hanno fatto la storia dello sport” (Bolis Edizioni). Sarà presente l’autrice Melania Sebastiani. Nell’ambito dell’iniziativa verrà presentato il progetto UISP “Differenze” effettuato in collaborazione con l’Istituto Superiore Pesenti di Cascina, un progetto teso a contrastare gli stereotipi di genere ed in particolare la violenza sulle donne.