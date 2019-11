Una gamba per i 1.000 km della Francigena ANDREA DEVICENZI (Atleta Paralimpico)

Pisa, lunedì 25 novembre 2019 – Arrivano le ultime 5 tappe del Cammino sulla Via Francigena affrontato dall’Atleta Paralimpico Andrea Devicenzi (nella foto). Mercoledì 27 novembre, si parte da Viterbo per arrivare domenica 1° Dicembre a Roma dopo circa 90 chilometri. Tutto è iniziato il 14 marzo da Aosta, con un gruppo di amici ,“un passo alla volta” (questo il motto ideato dalla sua squadra) con la sua gamba e le sue nuove stampelle KATANA de laDueDue per percorrere i 1.000 chilometri dal Passo del Gran San Bernardo a Roma, stessa meta, quella di San Pietro, dello scorso, al termine del Cammino di San Francesco. Amputato di gamba a seguito di un incidente stradale all’età di 17 anni, Andrea ed il suo team percorre circa 22/25 chilometri al giorno, supportato da amici/che sempre al suo fianco e dai suoi sponsor storici quali Parmovo, Quixa, laDueDue, Dama Abbigliamento e Spas. “Parola d’ordine di questo Cammino, CONDIVISIONE, che cresce al passaggio di ogni tappa, ed aperto a chiunque voglia essere al nostro fianco e per il tempo che desidera , vivendo così la propria ed unica esperienza”. Devicenzi anche per questo Step avrà un plus non da poco; le sue nuove stampelle denominate KATANA ideate, progettate e realizzate grazie alla sua grande passione ed alla collaborazione con aziende leader nel mondo nel proprio settore.

“Questo cammino mi ha portato ad innalzare l’utilizzo tradizionale delle stampelle, riuscendo a capirne i limiti ed uno ad uno risolverli, per migliorare le performance degli atleti come delle persone che ne fanno un comune utilizzo. L’orgoglio è di trasformare e di evolvere una attività fisica e un’avventura, in qualcosa di ricerca che possa in futuro aiutare le persone a vivere meglio la propria vita anche utilizzando questo accessorio, dando la possibilità di percorrere percorsi che mai prima era stato loro possibile. Nel lontano 2000 rinunciai alla protesi a causa dell’eccessivo dolore ed iniziai ad utilizzare le stampelle e tutto cambiò, in meglio ovviamente, perciò ora è arrivato il momento di mettere a disposizione di tutti la mia esperienza.” dichiara Andrea, che aggiunge: “Si chiude tra pochi giorni un Cammino bellissimo, lungo ed impegnativo, in cui ho ricevuto tanto in termini di calore delle persone, panorami mozzafiato, città e borghi bellissimi che hanno lasciato un segno indelebile nel mio Cuore e nella mia Mente. Quando si parte per un Cammino l’unica certezza che si ha è che si tornerà cambiati, ed anche questa volta per me, una piacevole conferma”. Queste le ultime tappe: Mercoledì 27 – Viterbo / Vetralla Giovedì 28 – Vetralla / Sutri Venerdì 29 – Sutri / Campagnano di Roma Sabato 30 _ Campagnano di Roma / La Storta Domenica 1 Dicembre – La Storta – Roma San Pietro.