Una nuova libreria a Marina di Pisa

Pisa, mercoledì 11 dicembre 2019 – A Marina di Pisa c’è un nuovo spazio dedicato ai libri e alla cultura, Civico 14, una libreria a pochi passi dal Porto di Pisa. Civico 14 oltre ad offrire le novità, i best sellers ed una selezione ragionata della produzione libraria di alcuni degli editori indipendenti più importanti d’Italia, si propone come spazio di aggregazione culturale. In programma un ricco calendario che, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, offrirà presentazioni, incontri con gli autori, mostre temporanee, corsi di scrittura creativa e laboratori dedicati ai più piccoli. L’idea nasce per coprire una mancanza che da troppo tempo si sentiva sul litorale pisano, uno negozio per gli appassionati dei libri, un luogo per acquistare ma anche per passare un po’ di tempo di qualità. Sabato 14 dicembre alle ore 16, primo appuntamento in programma. Due autori di Carmignani editrice incontreranno il pubblico della libreria. Si tratta di Fabrizio Barontini che da anni scrive favole per bambini e racconti fantasy per ragazzi, e Andrea Falchi autore di gialli e di racconti per ragazzi.

Nella scelta degli editori indipendenti, un’attenzione particolare è stata data ai quelli locali. Tra gli editori pisani presenti Pacini Editore con il suo ricco e accurato catalogo di testi dedicati al territorio e alla sua storia, Marchetti editore, giovane casa editrice che negli ultimi anni è cresciuta e si è fatta conoscere e, infine, Carmignani editrice di Santa Croce, nata nel 2014 e che ha scelto di dedicare uno spazio alla produzione letteraria al femminile. Sempre dalla Toscana, Valigie Rosse di Livorno, progetto editoriale nato nel 2010 come collezione di libri di poesia legata al concorso musicale Premio Ciampi, Tarka casa editrice che ha sede in Lunigiana e che conta oltre cento titoli in catalogo che spaziano dalla cucina del territorio alla letteratura di viaggio. Ed infine Effegi di Grosseto, marchio editoriale che si occupa del territorio toscano, in particolare quello maremmano. Non mancano però anche editori provenienti da tutta Italia, tra cui Prospero Editore, NN Editore, Class Editore, Storie Cucite (Milano), Marotta e Cafiero (Napoli), Anima Mundi (Otranto), Ibis, Xenia, ObarraO (Pavia), Dark Zone, Voland, L’Orma editore (Roma), 78 Pagine (Padova), Sui Generis, Yume (Torino), Del Vecchio editore.