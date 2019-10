Una panchina inclusiva davanti all’SMSBiblio

Pisa, mercoledì 23 ottobre 2019 – Sarà posizionata nello spazio esterno davanti alla biblioteca comunale SMSBiblio la nuova panchina per disabili modello “Libera…mi”, donata dall’associazione onlus “Vai oltre ciò che vedi”, che ha tra i suoi obiettivi quello di consentire ai soggetti portatori di disabilità uno sviluppo pieno e libero dei propri interessi. La panchina, che può essere utilizzata sia da soggetti disabili sia da normodotati, garantirà una maggiore inclusività e creerà i presupposti per un’aggregazione socializzante spontanea tra i tanti soggetti che frequentano l’area delle Piagge, una zona della città con grande afflusso di famiglie, studenti e sportivi. “Si tratta della prima seduta inclusiva – spiegano i rappresentanti dell’associazione “Vai oltre ciò che vedi” – la cui particolarità è quella di poter essere sfruttata al 100 % in ogni suo spazio, ma soprattutto da chiunque ne necessiti. Un arredo dal design minimale, generatore di relazioni umane; uno spazio dove è possibile svolgervi numerose attività per grandi e piccini. In quanto Associazione promotrice di questo progetto, ci stiamo impegnando non solo a farla conoscere, ma il nostro desiderio è quello di diffonderla nelle nostre città, in parchi gioco, ospedali, spazi pubblici, scuole o qualsiasi altro luogo, fulcro della collettività”.

“Con il posizionamento della panchina inclusiva davanti alla SMSBiblio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – l’area della biblioteca comunale si arricchisce di un nuovo punto esterno di aggregazione, pensato specificamente per includere tutti. Ringrazio l’associazione “Vai oltre ciò che vedi” per il prezioso dono rivolto alla città, che avremo occasione di inaugurare insieme il 14 dicembre. Un altro passo in avanti, che si aggiunge alla realizzazione dei parcheggi riservati a disabili in piazza San Michele agli Scalzi, per rendere la biblioteca e l’area delle Piagge sempre più accessibile.”

“In collaborazione con l’associazione – aggiunge l’assessore alla disabilità Sandra Munno – abbiamo deciso di posizionare la panchina inclusiva nello spazio esterno alla biblioteca, che, in continuità con il Parco di Mau realizzato all’insegna dell’inclusività, costituirà un ulteriore punto di aggregazione e socializzazione, all’interno di uno spazio della città che sta diventando sempre più accogliente e attrattivo per tutti i cittadini.”