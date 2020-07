Venerdì 31 luglio riaprono il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi e la mostra “Hello World!”

Pisa, 30 luglio 2020 – E’ prevista per domani,Venerdì 31 luglio, l’apertura straordinaria, al Polo Le Benedettine, della mostra “Hello World! L’informatica dall’aritmometro allo smartphone”, e la riapertura del Museo della Grafica dove ammirare la mostra “Olivetti@ Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti”, due mostre per un dialogo ideale tra due dei lungarni di Mezzogiorno.

L’entrata è libera in entrambi i casi. Gli ingressi sono contingentati, con possibilità di prenotare l’ingresso online, scegliendo data e ora. Per prenotarsi alla mostra “Hello World!” collegarsi al sito https://www.msc.sma.unipi.it/prenota-online/; per il Museo della Grafica il link è https://museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/.

La mostra “Hello World!” è un affascinante viaggio nel tempo che illustra l’evoluzione degli strumenti per il Calcolo, dalle prime macchine meccaniche, ai modelli di Apple e di smartphone. Nasce all’interno delle celebrazioni di Informatica 50, iniziativa dell’Università di Pisa e dal Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il Museo degli Strumenti per il Calcolo, per le celebrazioni per i 50 anni dall’istituzione del Primo corso di Laurea in Informatica a Pisa.

La mostra sarà aperta solo venerdì 31 luglio e sabato primo agosto per poi riaprire a settembre. L’orario sarà 10-13 e 15-19. Sarà questa apertura straordinaria l’ultima occasione per vedere Enigma, la macchina cifratrice usata dai nazisti, nella seconda guerra mondiale, e la cui decodifica è stata condotta a Bletchley Park, dalla Government Code and Cypher School di cui faceva parte anche Alan Turing.

Fino a settembre, il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) riaprirà al pubblico nel fine settimana, con i seguenti orari: venerdì: 17-20, sabato: 10-13 e 17-20 e domenica: 17-20. L’entrata è libera.

Sarà dunque possibile tornare al Museo e visitare le sue sale e i suoi ambienti. Un’occasione per ammirare la mostra “Olivetti@ Toscana.it. Territorio, Comunità, Architettura nella Toscana di Olivetti”, prorogata fino al 4 ottobre, e per vedere la selezione di opere delle collezioni presentate nell’anteprima digitale nell’ambito della rubrica “Opere, temi, artisti. Costruiamo una mostra virtuale”.