Vittoria del nerazzurri contro l’ex Ventura:Pisa-Salernitana 2-1

PISA – Tredici minuti di gioco iniziali strepitosi con il Pisa che trova in doppio vantaggio:prima con una punizione incredibile di Di Quinzio e poi con un destro micidiale del rapidissimo Fabbro su assist di Lisi, con il centravanti nerazzurro che disputa una gara convincente. Il Pisa amministra quasi tutta la gara con grande tranquillità salvo i minuti finali quando si lascia sorprendere dal velocissimo Jallow che trova la strada del gol. I minuti di recupero finali sono piuttosto concitati perchè il Pisa vuole questi tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Quando il Direttore di gara fischia la fine l’Arena si lascia andare in un grido liberatorio. La sconfitta di sabato a Livorno è già archiviata dai risultati sul campo.

Primo Tempo

6′ Per i nerazzurri Siega conquista una punizione sulla trequarti va al tiro Di Quinzio che realizza uno strepitoso gol;

13′ Ancora Pisa in avanti e anche questa volta il Pisa segna grazie a un perfetto assist di Lisi che serve Fabbro e l’attaccante nerazzurro non sbaglia e supera Micai;

15′ Risponde timidamente la Salernitana con Maistro il cui tiro è centrale e facile presa per Gori;

35′ La partita scivola via senza azioni degne di nota fino a quando Jallow si invola sul filo del fuorigioco verso la porta difesa da Gori ma l’estremo difensore nerazzurro con l’aiuto anche del palo riesce a evitare la rete;

37′ Ancora ospiti che cercano il varco vincente ci prova Kiyine che salta due uomini ma il suo tiro è debole

43′ Nei minuti finali ci prova anche dalla distanza Di Tacchio ma il tiro sebbene potente è centrale e non sorprende Gori;

Secondo Tempo

53′ La Salernitana parte con aggressività e cerca spesso la sua punta più veloce Jallow che in area è ben accerchiato dai difensori nerazzurri ed è neutralizzato;

63′ La Salernitana conquista una punizione per fallo di De Vitis su Djuric che gli costa il giallo ci prova Migliorini a soprendere di testa Gori ma la palla passa alta sopra la traversa

72′ Marconi cerca di servire Fabbro che tuttavia è anticipato ,ma il Pisa amministra bene la gara e all’occasione crea rovesciamenti di fronte interessanti e pericolosi;

76′ Il subentrato Gondo mette pressione in area nerazzurra con un colpo di testa che passa di poco sopra la traversa;

78′ Rovesciamento di fronte rapidissimo con Fabbro ancora una volta che può realizzare ma Micai lo ipnotizza e riesce a arpionare la palla

80′ Azione dubbia perchè la sfera sembra uscire sulla linea di fondo ma il direttore di gara è ben nappostato e lascia proseguire con Jallow velocissimo che riesce a realizzare tra le proteste dei giocatori del Pisa;

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Ingrosso, Benedetti, Lisi; Verna, De Vitis (64′ Gucher) , Di Quinzio (73′ Marin); Siega (76′ Aya); Marconi, Fabbro. A disp. D’Egidio, Perilli, Izzillo, Moscardelli, Minesso, Meroni, Liotti, Pinato, Masucci. All.: D’Angelo

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine (59′ Lombardi), Maistro (73′ Gondo), Di Tacchio, Odjer (73′ Akpa), Lopez; Djuric, Jallow. A disp. Vannucchi, Cerci, Kalombo, Marrone, Pinto, Dziczek. All. : Ventura

ARBITRO: Camplone di Pescara

Marcatori: 6′ pt Di Quinzio (P), 13′ pt Fabbro (P), 80′ Jallow (S)

NOTE: terreno in buone condizioni, serata molto piovosa. Spettatori: 7207 per un incasso di € 76917. Ammoniti: Di Tacchio (S), De Vitis (P), Marin (P). Espulsi: . Ang.: 0-2 Rec.: 0′ pt, 4′ st

Aurora Maltinti