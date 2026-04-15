A Pisa la nuova mostra di Art&Science Across Italy

Oggi, 15 aprile, presso il Museo della Grafica, apre la mostra “Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, che ospiterà le opere realizzate da studenti e studentesse nell’ambito del progetto Art&Science Across Italy, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, e realizzato in collaborazione con le università italiane. Questa esposizione è stata organizzata dalla sezione INFN di Pisa in collaborazione con il Museo della Grafica, l’Università degli Studi di Pisa, la Scuola Normale Superiore, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) che ospita il rivelatore Virgo, l’Istituto Nazionale di Ottica (INO) del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), e con il supporto delle associazioni Frontier Detectors for Frontier Physics e Ricerca Fondamentale in Fisica.

La tappa pisana vede la partecipazione complessivamente di 165 studenti e studentesse, che hanno contribuito alla realizzazione di 57 opere, ognuna delle quali è ispirata a un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla biologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno.

Il 24 aprile, presso la Scuola Normale Superiore, verranno premiate le opere esposte più significative, valutate da una giuria composta da rappresentanti del mondo scientifico e del mondo dell’arte. L’incontro rappresenterà un momento di restituzione e valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse, che saranno premiati e invitati a raccontare brevemente la propria esperienza.

Le opere vincitrici di questa tappa contribuiranno a comporre la grande mostra conclusiva del progetto e parteciperanno alla competizione nazionale, che si terrà presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli dal 9 al 17 maggio. I 30 vincitori e vincitrici della competizione riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Le scuole superiori di Pisa che hanno preso parte al progetto sono Liceo Buonarroti di Pisa, Liceo XXV aprile di Pontedera, il Liceo Quadriennale internazionale di Lucca, il Liceo Cecioni di Livorno, il Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio.

L’esposizione di Pisa fa parte di un ciclo di 16 mostre che si tengono in altrettante città italiane: Milano, Firenze, Ferrara, Lecce, Genova, Cagliari, Roma, Torino, Padova, Catania, Perugia, Bari, Teramo, Napoli, Pisa, Potenza. All’edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy hanno partecipato circa 5000 studenti e studentesse provenienti da 146 scuole, che hanno realizzato un totale di oltre 800 opere.

Art&Science Across Italy:

Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto. Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.