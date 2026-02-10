A Pisa la prima cerimonia di giuramento in Toscana per 10 capitreno di Trenitalia. Sindaco Conti: “La nostra città orgogliosa di sancire l’ingresso in servizio del nuovo personale chiamato a svolgere un compito essenziale per i cittadini toscani”

Pisa, 10 febbraio 2026. Si è tenuta stamani, martedì 10 gennaio a Pisa, nella sede comunale di Palazzo Gambacorti, la cerimonia di giuramento per dieci nuovi capitreno che entrano a far parte dell’organico del Regionale di Trenitalia in Toscana. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Michele Conti e del Direttore Regionale Toscana di Trenitalia Natalia Giannelli.

“Siamo particolarmente lieti – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – di accogliere nella splendida Sala delle Baleari, cuore della vita istituzionale della nostra città e sede del massimo consesso cittadino, la cerimonia di giuramento dei nuovi capitreno di Trenitalia. Questo momento rappresenta un passaggio di grande rilievo: con il giuramento, i nuovi capitreno assumono il ruolo di Pubblici Ufficiali e diventano il punto di riferimento fondamentale per i viaggiatori, in grado di garantire, con professionalità e senso di responsabilità, il rispetto delle regole a bordo dei treni e in stazione. Desidero ringraziare la direttrice regionale di Trenitalia, Natalia Giannelli, per aver scelto Pisa, con la sua stazione ferroviaria che rappresenta uno snodo principale della circolazione ferroviaria regionale e accoglie ogni anno quasi 20 milioni di viaggiatori tra turisti e pendolari, come prima città della Toscana per ospitare questa cerimonia. La città è orgogliosa di sancire l’ingresso in servizio di dieci giovani professionisti chiamati a svolgere un compito essenziale per l’accoglienza, la mobilità e la sicurezza di tutti i cittadini della Toscana. A nome di tutta la città rivolgo il mio augurio al nuovo personale di Trenitalia per il loro percorso professionale che inizia oggi e rappresenta un impegno nei confronti della collettività, certi che sapranno tenere fede al giuramento di operare per il bene comune.”

Si tratta di dieci tra ragazze e ragazzi con conoscenza delle lingue straniere. Il lungo percorso formativo in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni del Regionale in Toscana. Un percorso ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell’accoglienza e dell’informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere. I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Toscana di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state 140 capitreno e 105 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani toscani e va di pari passo con il rinnovo della flotta del Regionale che, in Toscana, ha vissuto negli ultimi anni una forte accelerazione.