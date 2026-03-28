Aeroporto di Pisa: svolta per gli NCC. Arrivano gli stalli riservati per il carico e scarico passeggeri

Una vittoria attesa da anni, frutto di un dialogo serrato che oggi trova finalmente concretezza. All’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa arrivano gli stalli riservati agli operatori NCC (Noleggio con Conducente) per le operazioni di carico e scarico della clientela. La decisione di Toscana Aeroporti, che ha accolto le istanze della categoria, segna un cambio di passo fondamentale per la logistica e l’accoglienza dello scalo pisano.

Il via libera ufficiale è stato accolto con entusiasmo dai vertici di Confartigianato NCC Pisa. «Dopo tanti incontri, battaglie e proteste, siamo finalmente arrivati alla relazione tanto attesa da parte di Toscana Aeroporti” commenta Filippo Novi, presidente di Confartigianato NCC Pisa. “Questo è un risultato importante: i parcheggi dedicati garantiranno maggiore sicurezza all’utenza e un servizio di alta qualità. I passeggeri in arrivo potranno trovare le loro auto prenotate a pochi metri dagli arrivi, eliminando disagi e lunghe camminate».

Il raggiungimento di questo obiettivo è il frutto di un lungo percorso di mediazione. I vicepresidenti di Confartigianato NCC Pisa, Massimiliano Corbo e Davide Ceriello, hanno voluto sottolineare l’importanza della collaborazione istituzionale: «Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Dott. Danilo Cappellano, Responsabile Commerciale di Toscana Aeroporti, per Giulio Poli e Marzia Bracci, per la costante apertura al confronto durante le numerose fasi della trattativa».



Per Confartigianato NCC Pisa, questo è il secondo grande successo. Dopo aver ottenuto i parcheggi dedicati presso la Stazione di Pisa, la conquista degli stalli in aeroporto rappresenta un altro passo in avanti per la mobilità cittadina e turistica.