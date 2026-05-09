Burraco, passione e comunità: da Livorno a Viareggio nasce una rete di appassionati

Pisa, 09 maggio 2026 – C’è chi lo considera un semplice gioco di carte e chi, invece, lo vive come un vero e proprio collante sociale. A Livorno, nel 2020, è nata Burracando Livorno, un’associazione che in pochi anni è riuscita a trasformare la passione per il burraco in un punto d’incontro stabile, accogliente e dinamico. Fin dai primi incontri, il progetto si è distinto per l’entusiasmo dei partecipanti e per l’apertura verso giocatori di ogni livello, dai neofiti ai più esperti, con l’obiettivo di coniugare competizione e convivialità.

Accanto alla giovane realtà livornese, si consolida l’esperienza ormai storica del circolo viareggino BurlaBurraco, attivo da oltre vent’anni. Nato come semplice ritrovo tra amici, il gruppo è cresciuto nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per gli appassionati della zona. Tra tornei settimanali, iniziative benefiche e momenti di socialità, il circolo ha saputo mantenere vivo lo spirito originario, dimostrando come il burraco possa essere molto più di un passatempo: un’occasione per creare legami, tramandare tradizioni e rafforzare il senso di comunità.

Oggi, proprio dall’incontro tra queste due realtà, nasce un nuovo capitolo. Burracando Livorno compie infatti un passo importante nel proprio percorso organizzando il primo torneo regionale, in programma a Lorenzana. L’evento, realizzato in collaborazione con il circolo di Viareggio, rappresenta un esempio concreto di sinergia sul territorio e di volontà condivisa di valorizzare il burraco come strumento di aggregazione.

Non solo sfida e competizione, dunque, ma anche un’opportunità per conoscersi, condividere esperienze e trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. Un invito aperto a tutti gli appassionati, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo mondo.

Perché, come dimostrano Livorno e Viareggio, dietro a ogni partita c’è molto di più: una comunità che cresce, si incontra e si riconosce attorno a un tavolo da gioco.