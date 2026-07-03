Canale dei Navicelli: al via la gara da 10 milioni per il terzo e ultimo lotto di lavori

Pisa, 3 luglio 2026 – Un passo decisivo per il futuro della cantieristica e della logistica toscana. Il Comune di Pisa ha indetto, per conto della Port Authority, la procedura di gara pubblica per l’affidamento del terzo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria sul Canale dei Navicelli. L’appalto, del valore di 10 milioni di euro, segna l’atto conclusivo del maxi-piano di riqualificazione e consolidamento delle sponde della storica idrovia che connette le aree industriali e nautiche di Pisa con il porto di Livorno.

L’intero programma di recupero funzionale è finanziato dal Governo con uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro. Le risorse economiche sono state ripartite in tre tranche annuali da 10 milioni ciascuna, permettendo agli enti locali di strutturare un cronoprogramma pluriennale coordinato e senza interruzioni operative per le aziende del comparto.

Gli obiettivi del cantiere e lo stato dei lavori

La finalità primaria del piano strutturale è il potenziamento commerciale e logistico della via d’acqua. Le opere si focalizzeranno in particolare su due direttrici:

Consolidamento delle sponde: rifacimento e messa in sicurezza degli argini per prevenire fenomeni di erosione e cedimenti strutturali.

rifacimento e messa in sicurezza degli argini per prevenire fenomeni di erosione e cedimenti strutturali. Aumento del pescaggio e della navigabilità: interventi di scavo e dragaggio mirati ad aumentare la profondità del canale. Questa operazione permetterà il transito e lo spostamento sicuro di yacht e imbarcazioni di dimensioni sempre maggiori dai cantieri pisani fino al mare.

L’avanzamento dei lavori sta seguendo la pianificazione stabilita. La prima fase (primo lotto) è entrata nel vivo lo scorso gennaio con la posa della prima palancola e i cantieri sono attualmente in piena attività. Seguiranno a stretto giro le opere relative al secondo lotto, il cui appalto è stato formalmente affidato ad aprile, per poi concludersi definitivamente con gli interventi legati a questo terzo e ultimo bando.

Il commento del sindaco Michele Conti