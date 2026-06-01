Cascina, conclusa in tempi record la bonifica dell’ex Decoindustria: nasce un parco da 1,5 ettari

Un lungo e complesso percorso di risanamento ambientale giunge finalmente a compimento, restituendo alla collettività un’importante porzione di territorio. Grazie a un investimento di 3 milioni e 950mila euro interamente finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di Cascina ha completato in tempi record, e in anticipo sulla tabella di marcia, i lavori di bonifica dell’area dell’ex Decoindustria.

L’intervento mette la parola fine a una ferita ambientale aperta da anni nella frazione di Santo Stefano a Macerata, un’operazione resa possibile nel tempo grazie ai vari step di bonifica supportati dalla Regione Toscana e culminati in questo definitivo stanziamento europeo.

Economia circolare e cantiere virtuoso

Il cantiere è stato gestito seguendo i rigidi standard europei del principio DNSH (Do No Significant Harm), orientato a non arrecare danni significativi all’ambiente.

Secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale, le operazioni hanno alimentato una filiera virtuosa di economia circolare:

Tutti i materiali di scavo e cantiere che potevano essere recuperati sono stati riutilizzati direttamente per le operazioni di ripristino in situ.

La stragrande maggioranza dei rifiuti residui è stata conferita a centri di recupero autorizzati, evitando l’impatto ambientale su altri siti di smaltimento.

La complessa macchina operativa ha visto la sinergia tra la società aggiudicataria dell’appalto, la Castiglia di Massafra (Gruppo Itelyum), e la ditta subappaltatrice Abate Srl di Livorno. La direzione dei lavori, affidata alla dottoressa Sara Stefanini della cooperativa Crisis di Pisa, ha coordinato le attività sul campo in costante raccordo con i tecnici della struttura comunale (tra cui le ingegnere Luisa Nigro e Giulia Codini) e con gli altri enti di controllo interessati.

Il futuro dell’area: passeggiate, pic-nic e parcheggi

L’intervento restituisce a Cascina un’area salubre di circa un ettaro e mezzo che potrà essere vissuta in piena sicurezza dai cittadini per attività ricreative, passeggiate, feste e pic-nic.

Il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, ha sottolineato l’importanza strategica dei fondi europei per i bilanci degli enti locali:

«La comunità di Santo Stefano a Macerata e tutta la cittadinanza cascinese attendevano da anni questo intervento. Per risolvere i problemi di inquinamento lasciati nel terreno dalla Decoindustria è stato indispensabile l’impegno dell’Europa tramite il PNRR, poiché i costi legati a questo tipo di bonifiche sono troppo alti per essere sostenuti con le sole risorse di un bilancio comunale. Adesso studieremo i dettagli per la valorizzazione dell’area: la zona d’accesso è già predisposta per diventare un parcheggio scambiatore, mentre l’ampio spazio esposto verso nord si presterà a diventare un grande parco immerso nella campagna».

L’ingegnere Jari Dal Canto, in rappresentanza di Itelyum Ambiente, ha definito le attività svolte nel cantiere cascinese come “uno degli interventi più virtuosi” del gruppo, evidenziando come l’unione delle competenze professionali abbia saputo rispondere con efficacia a una responsabilità sociale e ambientale così delicata per il territorio.