Caso di Chikungunya a Pisa: al via la disinfestazione straordinaria a Cisanello e in via di Puglia

Pisa, 14 agosto 2026 – Scatta il piano di prevenzione sanitaria nel comune di Pisa a seguito della segnalazione da parte dell’Azienda Usl Toscana nord ovest di un caso confermato di Chikungunya. Il virus ha interessato una persona che ha soggiornato presso un’abitazione in via di Puglia e in alcuni padiglioni del Presidio Ospedaliero di Cisanello. A tutela della salute pubblica e a titolo precauzionale, il sindaco Michele Conti ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per avviare trattamenti straordinari di disinfestazione adulticida e larvicida nelle zone frequentate dal soggetto, riducendo al minimo il potenziale rischio di trasmissione locale della patologia.

Gli interventi prendono il via venerdì 14 agosto 2026 nelle aree perimetrate dai tecnici sanitari, coprendo sia le superfici pubbliche con la bonifica delle caditoie e dei pozzetti stradali, sia i cortili, i giardini e le pertinenze delle proprietà private. Parallelamente, le squadre specializzate eseguiranno sopralluoghi porta a porta per individuare e rimuovere i focolai larvali peri-domestici. L’ordinanza comunale impone a residenti, amministratori di condominio ed esercenti commerciali di garantire l’accesso agli operatori e di attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni fornite per prevenire ristagni d’acqua nei giardini e sui terrazzi.

Durante l’esecuzione delle operazioni di nebulizzazione dei prodotti insetticidi è necessario adottare precise misure di sicurezza, quali rimanere all’interno delle abitazioni con finestre chiuse, disattivare gli impianti di ventilazione forzata e custodire gli animali domestici all’interno delle abitazioni, proteggendone le ciotole con teli di plastica. Anche le colture negli orti privati devono essere coperte o raccolte prima dell’avvio dei trattamenti. Nel caso in cui frutta e verdura siano state esposte all’insetticida, il consumo dovrà essere posticipato di almeno quindici giorni, provvedendo a un lavaggio accurato e alla sbucciatura dei frutti. I giochi per bambini e i mobili rimasti all’esterno andranno puliti indossando guanti da lavoro, mentre in caso di contatto accidentale con le sostanze impiegate sarà sufficiente sciacquare abbondantemente la cute con acqua e sapone.

La Chikungunya è un’infezione virale che si trasmette all’uomo esclusivamente tramite la puntura di zanzare infette del genere Aedes, inclusa la zanzara tigre capillarmente diffusa nel territorio toscano. La patologia si manifesta di norma con l’insorgenza improvvisa di stati febbrili accompagnati da dolori articolari e muscolari, ma non prevede il contagio diretto da persona a persona, rendendo il controllo della popolazione di insetti la misura più efficace per interromperne la catena di trasmissione.