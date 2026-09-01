Contributo affitto a Pisa: prorogato al 15 settembre il termine per le domande del bando 2026

Pisa, 1 settembre 2026 – Ci sarà più tempo per richiedere i sostegni economici destinati al pagamento del canone di locazione. Il Comune di Pisa ha prorogato alle ore 23:59 di martedì 15 settembre 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando contributi affitto per l’annualità in corso. La misura mette a disposizione un fondo complessivo di 777mila euro, finanziato per 694mila euro con risorse dirette del bilancio comunale e per 83mila euro tramite trasferimenti della Regione Toscana. Il contributo erogabile coprirà il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, o decorrerà dalla data di effettivo avvio del contratto di locazione per chi ha sottoscritto un nuovo accordo durante l’anno.

Il bando si rivolge ai residenti nel territorio comunale titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato per la prima casa, includendo sia i cittadini italiani ed europei sia i cittadini extra-UE in possesso di regolare permesso di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo. Tra i principali requisiti economici figura il possesso di un’attestazione ISEE 2026 valida con valore ISE inferiore o uguale a 32.724,49 euro e valore ISEE non superiore a 16.500,00 euro, affiancato da limiti specifici sul patrimonio mobiliare, fissato entro i 25.000 euro, e sul patrimonio complessivo, che non deve superare i 40.000 euro. Sono invece esclusi dal beneficio i contratti relativi a case popolari ERP o ad alloggi di edilizia agevolata, così come i proprietari di altri immobili idonei.

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso lo sportello digitale del Comune di Pisa, accedendo tramite credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica, con possibilità di delega a terzi. Per chi necessita di supporto tecnico nella compilazione online, l’amministrazione mette a disposizione l’assistenza gratuita dei Facilitatori Digitali presso il Centro Polivalente San Zeno, il Punto Digitale Facile ANCoS di via Matteucci e il centro Officine Garibaldi, previa prenotazione telefonica. L’effettiva erogazione del contributo rimarrà subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento dei canoni 2026, da caricare sul portale entro il 31 gennaio 2027.

