Di Liberti Ricambi cambia sede: nuova tappa per l’azienda toscana dei ricambi moto

Pisa, 22 gennaio 2026 – Un’attività nata dalla passione per i motori e cresciuta nel tempo senza perdere il legame con la città. Di Liberti Ricambi, storica realtà livornese (ma che serve tutto il territorio) nel settore dei ricambi per motocicli, inaugura sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16 la nuova sede, segnando un passaggio importante nel proprio percorso di sviluppo.

L’azienda è oggi guidata da Gianluca Di Liberti, imprenditore livornese e figlio del fondatore, che ha raccolto l’eredità familiare portandola avanti con continuità e una visione orientata alla crescita. Un percorso costruito sul lavoro quotidiano, sulla competenza tecnica e su un rapporto diretto con clienti e appassionati, che nel tempo ha reso Di Liberti Ricambi un punto di riferimento per il mondo delle due ruote in città.