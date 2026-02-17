Edvance, oltre 130 corsi e 23 mila iscritti: l’Università di Pisa fa il punto e guarda al futuro con un incontro dedicato al territorio

Pisa, 17 febbraio 2026. Un bilancio significativo per Edvance, il digital education hub nazionale che sta rendendo accessibile a tutti la formazione universitaria. A poco più di un anno dall’avvio, il progetto coordinato dal Politecnico di Milano conta oltre 130 corsi online (MOOC, Massive Online Open Course) gratuiti e certificati che spaziano dall’informatica e intelligenza artificiale all’economia e management, dal design e innovazione alle scienze sociali, dalla comunicazione alla salute, dall’arte allo sviluppo personale e molto altro. Finora si contano più di 23 mila persone iscritte, 265 tecnici informatici universitari formati sulle tecnologie digitali per la didattica, a supporto della progettazione, dello sviluppo e della gestione di percorsi formativi online e 1.583 preparati sulle competenze digitali avanzate per l’innovazione della didattica.

L’Università di Pisa è parte attiva di questa rete finanziata dal MUR nell’ambito del PNRR, che riunisce 13 atenei e 4 istituti di alta formazione artistica e musicale.

«Vogliamo allargare le possibilità di accesso ad una formazione di qualità per i nostri studenti senza dimenticarsi di guardare alla società civile, in modo da sfruttare le risorse dell’online in modo aperto, flessibile e certificato», dichiara il prorettore alla didattica dell’Università di Pisa prof. Giovanni Paoletti «Edvance ci aiuta ad abbattere le barriere e i costi, accelerando la diffusione della cultura e delle competenze digitali indispensabili al rinnovamento del sistema Paese».

Formazione certificata e immediatamente spendibile

Ogni corso rilascia un attestato digitale sotto forma di open badge, caricabile su LinkedIn o inseribile nel curriculum. La formazione è completamente gratuita, accessibile 24 ore su 24 tramite SPID o credenziali universitarie EduGain, e modulabile secondo le esigenze: dai percorsi brevi ai corsi più articolati per specializzarsi in ambiti strategici. «Ci rivolgiamo a lavoratori, professionisti, docenti, imprese e pubblica amministrazione, oltre che agli studenti», aggiunge la professoressa Federica Paganelli del Dipartimento di informatica e referente Edvance per l’Università di Pisa «offriamo percorsi modulabili e certificazioni immediate per favorire occupabilità, riqualificazione e aggiornamento continuo». In particolare, illustra il Prof. Gian-Luigi Ferrari, referente per l’Università di Pisa della produzione dei MOOC in Edvance «l’offerta dell’Ateneo pisano include corsi su Edvance dalla cybersecurity all’etica dell’intelligenza artificiale, dall’Internet of Things applicato alla sostenibilità energetica all’analisi dei dati, dalla comunicazione sanitaria al disegno tecnico»,

Il 6 marzo un incontro per costruire il futuro

Per consolidare e sviluppare questo percorso, il 6 marzo l’Università di Pisa organizza al Centro Congressi Le Benedettine un incontro con rappresentanti della pubblica amministrazione, delle categorie produttive, del terzo settore e del mondo della scuola per raccogliere i bisogni formativi specifici del territorio.

«Edvance è un ponte tra università e società, un progetto di apertura e valorizzazione della terza missione», sottolinea Corrado Priami, Prorettore per la valorizzazione della conoscenza, «l’incontro del 6 marzo sarà un’occasione di ascolto e confronto, pensata per raccogliere bisogni formativi e spunti utili a orientare una fase successiva di medio periodo, rivolta principalmente ai nostri studenti e a un numero selezionato di stakeholder, con cui avviare collaborazioni e sperimentazioni. L’obiettivo è lavorare insieme alle realtà del territorio per intercettare esigenze concrete e valutare, passo dopo passo, possibili percorsi di sviluppo, anche in termini di iniziative formative e opportunità di collaborazione».

Per info si possono visitare le pagine dell’Università di Pisa dedicate al progetto Edvance https://www.unipi.it/edvance/ e la piattaforma dedicata per la fruizione dei corsi https://www.edvance.it