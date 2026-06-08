Finanziamenti agricoltura: il Distretto del Monte Pisano e Piana di Pisa lancia l’avviso per investimenti aziendali

Una nuova opportunità di crescita e ammodernamento si apre per il comparto agricolo e agroalimentare dell’area pisana. Il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico rivolto alle imprese del territorio, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse per progetti di investimento e sviluppo aziendale.

L’iniziativa ha lo scopo di mappare le reali necessità di finanziamento del tessuto produttivo locale in vista dell’imminente apertura dei bandi promossi dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e dalla Regione Toscana, garantendo così una programmazione strategica e coerente.

I territori coinvolti e i beneficiari dell’avviso

La raccolta dei progetti fa riferimento alla specifica area geografica di competenza del Distretto rurale. I territori comunali interessati dal provvedimento sono:

Pisa

Calci

San Giuliano Terme

Vecchiano

Vicopisano

Chi può presentare la manifestazione di interesse

I potenziali beneficiari delle future agevolazioni – che si concretizzeranno sotto forma di contributi a fondo perduto e/o finanziamenti agevolati – sono tutte le imprese attive nelle filiere della produzione, raccolta, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione di prodotti:

Agricoli e agroalimentari

Ittici

Forestali

Florovivaistici

Imprese che forniscono servizi diretti e mezzi di produzione al comparto primario.

Tipologie di interventi finanziabili

All’interno della manifestazione di interesse, le aziende agricole e di trasformazione possono segnalare diverse tipologie di investimenti strutturali e immateriali:

Strutture e tecnologia: Interventi su fabbricati aziendali, acquisto di impianti, attrezzature innovative, macchinari di ultima generazione e software gestionali o di precisione.

Interventi su fabbricati aziendali, acquisto di impianti, attrezzature innovative, macchinari di ultima generazione e software gestionali o di precisione. Filiera e mercato: Progetti mirati alla trasformazione interna e alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Progetti mirati alla trasformazione interna e alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Innovazione: Iniziative di digitalizzazione, innovazione tecnologica e percorsi di trasferimento delle conoscenze.

Iniziative di digitalizzazione, innovazione tecnologica e percorsi di trasferimento delle conoscenze. Qualità e promozione: Progetti per l’adesione ai regimi di qualità certificata e azioni strutturate di promozione del brand e delle produzioni locali.

Come presentare la domanda e scadenze

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta al momento alcun impegno vincolante per le aziende, ma rappresenta un passaggio fondamentale per essere inclusi nella pianificazione dei futuri bandi.

Gli operatori interessati possono trasmettere i dati aziendali e l’idea di progetto attraverso due modalità alternative:

Richiedendo l’apposito modello cartaceo/digitale scrivendo all’indirizzo e-mail ufficiale: distrettomontepisanoepianapisa@gmail.com Compilando direttamente in modalità telematica il modulo online disponibile al link: Modulo Google per Manifestazione di Interesse

Il profilo del Distretto rurale

Costituito a Pisa nell’ottobre 2024, il Distretto è ufficialmente inserito nell’elenco nazionale dei Distretti del Cibo presso il Ministero dell’Agricoltura (MASAF). L’organismo opera come un laboratorio di cooperazione territoriale che unisce i cinque Comuni dell’area, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e tutte le principali sigle di categoria del mondo agricolo, dell’artigianato, del commercio e del turismo (CIA Etruria, Coldiretti, Confagricoltura, CNA, Confesercenti, Confcommercio e l’associazione Strada dell’Olio dei Monti Pisani).