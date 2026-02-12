Giornate Galileiane, il programma. In anteprima racconto teatrale “Il grande orologiaio” di Francesco Niccolini; appuntamenti per osservare cielo e luna

Pisa, 12 febbraio 2025 – Dal 13 al 16 febbraio, tornano le Giornate Galileiane. La rassegna, nata nel 2019 e promossa dal Comune di Pisa in sinergia con le istituzioni accademiche e scientifiche del territorio, propone un ricco calendario di appuntamenti tra rigore storico, divulgazione e performance artistiche.

Dall’esposizione di documenti storici inediti alle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale e delle onde gravitazionali, il programma è curato in sinergia con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Musei Nazionali di Pisa, Archivio di Stato, EGO – Osservatorio Gravitazionale Europeo, Archivio di Stato, e molti altri partner.

Tra gli appuntamenti spicca la prima rappresentazione del racconto teatrale inedito “Il Grande Orologiaio”, scritto da Francesco Niccolini, con musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza.

«Ogni 15 febbraio, dal 2019, celebriamo a Pisa le “Giornate Galileiane” con un ricchissimo calendario di iniziative che si svolgono, per più giorni, in modo diffuso all’interno di prestigiosi luoghi della città – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Come sosteneva Ortega y Gasset, “al fondo della civiltà contemporanea palpita la figura di Galileo”, anche per questa edizione abbiamo previsto un programma rivolto a persone di tutte le fasce di età, desiderando fornire strumenti teorici e pratici, anche a carattere ludico, per costruire ponti sociali e culturali, favorire il trasferimento delle conoscenze sviluppate in ambito accademico in virtù dei nostri Atenei e contribuire alla formazione di ciascuno di noi come cittadini più consapevoli e liberi di pensare, grazie alla ancora attuale e inedita sensibilità culturale del grande scienziato e umanista pisano. Infatti i contributi di questo “divin uomo”, come richiamava Zichichi recentemente scomparso, vanno, tra l’altro, dai rapporti tra scienza e fede “all’arte, alla musica, alla Poesia e a ciò che deve intendersi per Vita”».

Il calendario prevede una serie di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, che si svolgeranno in alcuni dei luoghi simbolo della città, come piazza Garibaldi, Bastione del Parlascio, Logge di Banchi Palazzo Reale, Palazzo Toscanelli e Mura di Pisa.

Ad aprire e chiudere la rassegna, venerdì 13 e lunedì 16 febbraio, l’esposizione documentaria “Galileo a Pisa”, visitabile a Palazzo Toscanelli (Archivio di Stato, ore 09.00-17.00), occasione unica per consultare le carte che testimoniano il legame indissolubile tra lo scienziato e la sua città natale.

Tre le altre iniziative, domenica 15 febbraio (10.00-17.00) i residenti del Comune potranno accedere gratuitamente alle Mura di Pisa.

Il programma

–Venerdì 13 febbraio al “Palazzo Toscanelli”, Archivio di Stato Lungarno Mediceo, 17

(ore 09.00 – 17:00) “Galileo a Pisa”, esposizione di documenti relativi al grande scienziato.

–Sabato 14 febbraio presso “Logge di Banchi”

(ore 10.00-19.00) “Da Galileo all’AI”, eventi di divulgazione ludo-scientifica.

(10.00-11.00) “AstroKids Game”, caccia al tesoro con l’associazione astrofili pisani Galileo Galilei APS (bambini 6-10anni).

(11.00–12.00) “Sulle orme di Galileo”, esperimenti, dimostrazioni interattive e curiosità alla scoperta degli esperimenti di Galileo con la Ludoteca Scientifica – Museo degli strumenti di Fisica e Dipartimento di Fisica (bambini da 8 anni).

(12.00-13.00) “Da Galileo alle stelle: i motori spaziali”, conferenza di Daniela Pedrini, PhD ingegnere aerospaziale e Giulia Becatti, PhD ingegnere aerospaziale.

(12.00) “Il cielo racconta”, avventure in planetario con Tommaso Sorrentino, Linee di Saturno.

(15.00-16.00) “AstroKids Lab: costruisci il tuo razzo”, associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei APS (bambini 8-12 anni).

“Dal Pendolo Galileiano agli orologi atomici”, conferenza di Giovanni Levita, associazione Astrofili Pisani Galileo Galilei APS.

(16.00-17.00) “Sulle orme di Galileo”, esperimenti, dimostrazioni interattive e curiosità alla scoperta degli esperimenti di Galileo con la Ludoteca Scientifica – Museo degli strumenti di Fisica e Dipartimento di Fisica (bambini da 8 anni).

(17.00-18.00) “Timeline”, gioco a premi per tutti.

(17.00) “Il cielo racconta”, avventure in planetario con Tommaso Sorrentino, Linee di Saturno.

(18.00-19.00) “Messaggeri dallo spazio: cosa ci raccontano le meteoriti”, conferenza di Stefano Iannini, Lelarge – CNR Pisa.

(18.15) “Il cielo racconta”, avventure in planetario con Tommaso Sorrentino, Linee di Saturno.

–Bastione del Parlascio presso Largo Parlascio, 14

(18.30) “L’astro parlante: la luna da Galileo alle onde gravitazionali”, racconti lunari in parole e musica, a cura di Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO, con associazione astrofili pisani Galileo Galilei, Massimiliano Razzano, Università di Pisa, Vincenzo Napolano, EGO, il sax di Dimitri Grechi Espinoza e le letture di Giulia Perelli.

-Piazza Garibaldi

(19.30-22.30) Osservazione del cielo con i telescopi dell’associazione astrofili pisani Galileo Galilei APS (in caso di pioggia: presentazione del cielo del giorno con Stellarium).

–Domenica 15 febbraio presso “Mura di Pisa”

(10.00-17.00) Ingresso gratuito sulle Mura per i residenti.

–Logge di Banchi

(ore 10.00-19.00) “Da Galileo all’AI”, eventi di divulgazione ludo-scientifica.

(10.00-11.00) “AstroKids Game”, caccia al tesoro con l’associazione astrofili pisani Galileo Galilei APS (bambini 6-10anni).

(11.00–12.00) “Sulle orme di Galileo”, esperimenti, dimostrazioni interattive e curiosità alla scoperta degli esperimenti di Galileo con la Ludoteca Scientifica – Museo degli strumenti di Fisica e Dipartimento di Fisica (bambini da 8 anni).

(12.00-13.00) Osservazione solare con i telescopi solari dell’associazione astrofili pisani Galileo Galilei APS (in caso di pioggia: il sole, le macchie a altri accidenti, Marco Giglio).

(12.00) “Il cielo racconta”, avventure in planetario con Tommaso Sorrentino, Linee di Saturno.

(15.00-16.00) “AstroKids Lab: costruisci il tuo razzo” con l’associazione astrofili pisani Galileo Galilei APS (bambini 8-12 anni). “Cosa ha di intelligente l’AI?”, a cura di Steve Shore, professore di fisica.

(16.0-17.00) “Sulle orme di Galileo”, esperimenti, dimostrazioni interattive e curiosità alla scoperta degli esperimenti di Galileo con la Ludoteca Scientifica – Museo degli strumenti di Fisica e Dipartimento di Fisica (bambini da 8 anni).

(17.00-18.00) “Timeline”, gioco a premi per tutti.

(17.00) “Il cielo racconta”, avventure in planetario con Tommaso Sorrentino, Linee di Saturno. Talk “Ascoltare l’universo con le onde gravitazionali”, a cura di Osservatorio Gravitazionale Europeo con Elisa Velcani, EGO.

-Palazzo Reale presso Lungarno Pacinotti, 46

(16.30-18.30) racconto teatrale “Il Grande Orologiaio”, viaggio nella percezione dell’Universo dell’antichità a Galileo”. Testo e lettura di Francesco Niccolini, musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza.

–Lunedì 16 febbraio presso “Palazzo Toscanelli“, Archivio di Stato, Lungarno Mediceo, 17

(ore 09.00-17.00) “Galileo a Pisa”, esposizione di documenti relativi al grande scienziato.