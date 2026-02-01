Influenza aviaria a San Giuliano Terme, focolaio circoscritto: scattano i controlli Asl

San Giuliano Terme (Pisa), 31 gennaio 2026 – Un focolaio di influenza aviaria è stato individuato nelle ultime ore a San Giuliano Terme, ma la situazione risulta sotto controllo. Il caso riguarda un piccolo allevamento familiare dove, dopo la morte di alcuni polli e galline, è stata accertata una positività dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

I veterinari della Asl Toscana nord ovest hanno immediatamente attivato le procedure di sicurezza previste, con l’abbattimento dei volatili presenti e l’avvio dei controlli su tutti gli allevamenti nel raggio di tre chilometri. Verifiche a campione sono in corso anche fino a dieci chilometri dall’area interessata.

Al momento non si registrano altri contagi. A titolo precauzionale, i componenti del nucleo familiare coinvolto sono stati posti sotto sorveglianza sanitaria, anche se il rischio di trasmissione all’uomo è considerato estremamente basso.

Dal piccolo allevamento non sono uscite né uova né carne avicola, escludendo rischi per i consumatori. Il sindaco Matteo Cecchelli conferma che non ci sono motivi di allarme per la salute pubblica e che i monitoraggi proseguiranno nei prossimi giorni in collaborazione con la Asl.