Jazz, cantautorato e solidarietà: al via la XVII edizione di “Musica sotto la Torre” nel Chiostro del Duomo

Pisa, 22 giugno 2026 – Le grandi note internazionali tornano a risuonare all’ombra della Torre Pendente per unire la cultura musicale al sostegno dei più deboli. Prende ufficialmente il via la diciassettesima edizione di “Musica sotto la Torre”, la storica rassegna organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in stretta collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa e la Caritas Diocesana. La suggestiva cornice del Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo ospiterà i primi due appuntamenti in cartellone, programmati per giovedì 25 e sabato 27 giugno 2026 alle ore ventuno e trenta. Il debutto vedrà protagonista la violoncellista e cantante Ana Carla Maza con il progetto “Alamar”, mentre la seconda serata sarà affidata alla carismatica voce di Karima e al suo nuovo album “CantaAutori”.

Il sipario sulla manifestazione si alzerà giovedì 25 giugno con l’esibizione di Ana Carla Maza e del suo Trio Alamar. L’artista di origini cubano-cilene vanta già una carriera impressionante, con oltre quattrocento concerti all’attivo in venticinque Paesi e performance su palchi di prestigio globale come il Blue Note di Milano, l’EFG London Jazz Festival e il Wiener Konzerthaus. Figlia d’arte, la musicista fonde la propria duplice eredità culturale in un repertorio che unisce virtuosismo ed energia, reinterpretando la tradizione cubana, dal son al bolero, fino alla guajira e al danzón. A Pisa presenterà “Alamar”, il suo nuovo disco pubblicato nel 2026 e già acclamato a Parigi sul palco dell’Olympia. Ad accompagnarla sulla scena ci saranno Mily Pérez al pianoforte e alle tastiere e Jay Kalo alla batteria e alle percussioni.

Sabato 27 giugno la scena sarà invece tutta per Karima, una delle interpreti più apprezzate del panorama italiano, capace di spaziare con disinvoltura dal jazz al soul, fino al blues e al gospel. La cantante porterà sul palco del Chiostro il progetto live “CantaAutori”, pubblicato da Jando Music e Via Veneto Jazz, reduce da un doppio sold out registrato in anteprima nazionale al Blue Note di Milano. Si tratta di un omaggio intimo, profondo e passionale ai grandi maestri della canzone italiana, tra cui Lucio Dalla, Pino Daniele, Umberto Bindi e Lucio Battisti, riletti attraverso quelle caratteristiche sfumature “black” che da sempre definiscono l’identità vocale dell’artista. Karima sarà affiancata dal Maestro Piero Frassi al pianoforte, suo collaboratore da ventun anni e autore di tutti gli arrangiamenti dei brani, insieme a Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Al di là del grande valore artistico, la rassegna si distingue per una forte impronta benefica. L’intero ricavato della biglietteria dei concerti sarà infatti devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana per finanziare “Costruttori di Futuro”. Questo specifico progetto è finalizzato al contrasto della povertà educativa sul territorio e, nel corso del solo 2025, è riuscito a raggiungere cinquecentoquarantacinque bambini e ragazzi in condizioni di disagio, offrendo loro libri di testo, materiale scolastico e concrete opportunità di inclusione sociale.

Per assistere agli spettacoli è previsto un biglietto a posto unico dal costo di venticinque euro. Considerata la disponibilità limitata di posti all’interno del chiostro, l’organizzazione ha attivato la prevendita dei tagliandi online sulla piattaforma ufficiale dell’Opera della Primaziale Pisana. Gli eventuali biglietti rimasti invenduti saranno messi a disposizione del pubblico direttamente sul posto nelle serate degli eventi, presso la biglietteria fisica del Museo dell’Opera del Duomo, che resterà aperta esclusivamente nei giorni di concerto dalle ore nove e trenta fino alle ventuno e trenta, con modalità di pagamento consentita unicamente tramite dispositivi POS.