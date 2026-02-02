Maltempo in arrivo: scatta l’allerta meteo anche su Pisa e provincia





Nuova perturbazione in arrivo sulla Toscana e attenzione alta anche sul territorio pisano. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico che interesserà Pisa, il litorale e gran parte della provincia per l’intera giornata di domani, martedì 3 febbraio.

L’avviso riguarda in particolare le aree della Valdera e del Cuoio, oltre alla fascia costiera, mentre per altre zone della regione è stata segnalata anche un’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale.

Secondo le previsioni, le prime precipitazioni sono attese già dalla sera di oggi sulle zone nord-occidentali della Toscana, con un’estensione durante la notte alle aree settentrionali e, nelle ore successive, al resto della regione. Le piogge potrebbero risultare localmente persistenti.