Maltempo, pioggia senza tregua: prorogata l’allerta meteo anche su Pisa e provincia



Pisa, 5 maggio 2026 – Prosegue l’ondata di maltempo sulla Toscana e si allunga la durata dell’allerta meteo che interessa anche Pisa e la sua provincia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti prorogato le misure di attenzione per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio.

Resta in vigore il codice arancione per rischio idrogeologico nelle aree più fragili della regione, in particolare quelle interessate dal recente incendio sul Monte Faeta, dove il terreno risulta maggiormente esposto a frane e smottamenti in caso di piogge intense. Sul resto del territorio regionale, compresa l’area pisana, permane invece il codice giallo.

Attivo anche il codice giallo per temporali forti, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi soprattutto sulle zone centro-settentrionali, tra cui proprio la provincia di Pisa.

Le previsioni indicano una persistenza dell’instabilità: i temporali potranno essere ripetuti e concentrarsi sulle stesse aree, con difficoltà nel prevederne con precisione l’evoluzione e la localizzazione.