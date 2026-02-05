Maltempo, raffiche fino a 90 km/h e temporali: nuova allerta meteo sulla costa



Pisa, 05 febbraio 2026 – Un’altra perturbazione punta la Toscana e riporta l’allerta meteo su gran parte della regione. Dalla mezzanotte di venerdì 6 febbraio scatta il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, mentre sulla costa e sull’arcipelago l’attenzione resta alta anche per il vento.

La fase più intensa è attesa tra la notte e la mattina di venerdì, con piogge diffuse e possibili rovesci temporaleschi soprattutto nelle prime ore della giornata. I cumulati potranno arrivare fino a 40-50 millimetri nelle zone più esposte, con precipitazioni localmente intense.

Sul litorale e sulle isole sono previste raffiche di vento sostenute: inizialmente da sud con punte tra 60 e 80 km/h, poi da nord-ovest con raffiche che potranno raggiungere anche i 90 km/h. Il mare sarà molto mosso e le condizioni resteranno instabili per gran parte della giornata, con un graduale miglioramento nel pomeriggio.