Maltempo, scatta l’allerta arancione a Pisa: domenica 26 luglio rischio pioggia e temporali

Pisa, 25 luglio 2026 – La Protezione Civile della Regione Toscana ha innalzato il livello di criticità. Per la giornata di domenica 26 luglio, è stata emessa un’allerta meteo con codice ARANCIONE per temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore che interesserà direttamente la città di Pisa e gran parte del territorio regionale.

La fase più acuta del maltempo è prevista a partire dalla mezzanotte (00.00) e si protrarrà fino alle ore 14.00 di domenica 26 luglio.

L’ingresso dell’ondata di maltempo porterà un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche, interrompendo la fase di caldo intenso. Secondo il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale, il quadro prevede precipitazioni intense a prevalente carattere temporalesco a partire dalla notte e dalle prime ore del mattino, con il rischio di nubifragli concentrati in brevi intervalli di tempo.

Possibilità di forti raffiche di vento (con picchi fino a 60-70 km/h) e locali grandinate in corrispondenza dei nuclei temporaleschi più violenti.

Dalle ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad allentare la presa, divenendo più sparsi.

Considerato il livello di criticità arancione, le autorità locali invitano la cittadinanza ad adottare la massima prudenza:

1. Limitare gli spostamenti: Evitare trasferimenti non strettamente necessari, specialmente durante la notte e le prime ore del mattino.

2. Attenzione alla viabilità: Prestare la massima cautela nei sottopassi, nei tratti stradali soggetti ad allagamento e in prossimità dei corsi d’acqua minori.

3. Messa in sicurezza di balconi e spazi esterni: Assicurare o rimuovere oggetti che potrebbero essere spostati dalle violente raffiche di vento.

4. Sosta veicoli: Non parcheggiare le auto sotto alberi ad alto fusto o nelle vicinanze di argini.

Il sistema della Protezione Civile del Comune di Pisa resta operativo per il monitoraggio del territorio e della rete di drenaggio urbana.