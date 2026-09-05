Pisa, Fratelli d’Italia: “Sul campo da basket di via Maccatella il sindaco Conti e l’assessore Mancini riaprano il confronto con i cittadini”

Pisa, 5 settembre 2026 – “Il Sindaco Conti e l’assessore Mancini riaprano il confronto con i cittadini sul destino del campetto di via Maccatella per individuare una soluzione il più possibile condivisa e funzionale per il quartiere, anche valutando delle modifiche rispetto al progetto iniziale che tengano conto del rispetto del verde e limitando il consumo di suolo” lo fa sapere il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che ha già condiviso la proposta con lo stesso sindaco e l’assessore.

La questione è stata sollevata da Diego Petrucci durante la riunione del Coordinamento provinciale, alla presenza del primo cittadino Michele Conti.

“L’intervento di riqualificazione dell’area tra via Maccatella e viale delle Piagge – prosegue il coordinamento – ha sollevato numerose proteste da parte di Comitati, associazioni e residenti; per questo abbiamo ritenuto necessario che la nostra forza politica esprimesse una posizione chiara sulla scelta in virtù dell’essere la forza di governo trainante della nostra coalizione.

Un vero intervento di riqualificazione non deve significare nuova cementificazione o ulteriore impermeabilizzazione dei terreni, ma capacità di valorizzare lo spazio pubblico attraverso soluzioni a bassissimo impatto, come l’impiego di superfici drenanti e la piantumazione di nuove alberature. Per questo ci teniamo particolarmente a lanciare il principio “Un posto auto, un albero”, cioè adottare la regola progettuale per cui a ogni nuovo stallo di sosta realizzato corrisponda la piantumazione di almeno un nuovo albero”.

“Il confronto interno alla maggioranza e con la cittadinanza non è un segno di debolezza, ma una manifestazione di forza e di responsabilità politica – sottolinea il coordinatore provinciale Fabio Mini -. Noi siamo forza di governo a Pisa e vogliamo continuare ad esserlo, tutto ciò è possibile solo se proseguiamo a confrontarci con la cittadinanza e ad ascoltare le loro istanze. Questo è il nuovo corso di Fratelli d’Italia a Pisa: un partito propositivo e radicato sul territorio”.

“Ho voluto promuovere una riflessione sul futuro dell’area – spiega Diego Petrucci – facendomi carico delle numerose perplessità sollevate dai cittadini, che ho condiviso anche pubblicamente. Per noi la priorità assoluta resta l’ascolto e il mantenimento di un rapporto solido e trasparente con la cittadinanza”.