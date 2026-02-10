Pisa nell’Olimpo della Pizza: Il titolare della Pizzeria L’Arciere, Antonio Pio Campanella è Campione del Mondo – Confcommercio consegna un riconoscimento all’imprenditore

Pisa, 10 febbraio 2026 – La pizza campione del mondo parla pisano e arriva dalle mani di Antonio Pio Campanella. Il titolare della Pizzeria L’Arciere di via La Nunziatina, è proprio il caso di dirlo, ha fatto centro aggiudicandosi il titolo di Campione del mondo nella categoria “Pizza Napoletana Contemporanea”. Un prestigioso traguardo che Confcommercio Pisa, in collaborazione con l’Assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa, celebra con un riconoscimento consegnato dal direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e dall’assessore al Commercio e al Turismo Paolo Pesciatini. La cerimonia si è svolta nella cornice della Sala delle Baleari del Comune di Pisa.

Originario di Rionero in Vulture, 34 anni, Antonio Pio Campanella nel 2015 si è trasferito dalla Basilicata a Pisa, dove ha aperto la Pizzeria L’Arciere nel cuore del centro storico, a pochi passi da Corso Italia. La sua pizza si è aggiudicata il titolo di Campione del Mondo nel corso del campionato “Pizza Senza Frontiere 2026” organizzato dal 18 al 20 gennaio all’interno della Fiera Sigep World di Rimini.

“Un importante competizione che ha visto protagonisti 600 pizzaioli provenienti da 45 nazioni e impegnati in 14 diverse specialità di cottura” racconta Antonio Pio Campanella. “A decretare il verdetto una giuria composta da 100 professionisti dell’assaggio. Nella categoria “Pizza Napoletana Contemporanea” la mia pizza con provola di Agerola, cime di rapa in doppia consistenza e baccalà mantecato al peperone crusco ha ottenuto ben 972 punti. È un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e ripaga dei tanti sacrifici, sono veramente emozionato”

Un successo che fa il bis con il titolo di Campione del Mondo già conquistato da Campanella a Parma nel 2023 con il World Pizza Team e al prestigioso piazzamento conseguito all’International Pizza Challenge dell’International Pizza Expo di Las Vegas, dove aveva raggiunto il terzo posto nel 2018.

“Un’impresa che merita di essere celebrata con tutti gli onori” le parole piene di soddisfazione del direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “Impegno, sacrificio e preparazione: grazie a questi ingredienti Antonio Pio Campanella è riuscito a realizzare il suo sogno diventando Campione del Mondo e raggiungendo un traguardo che contribuisce a promuovere la ristorazione pisana. Se la nostra cucina è stata proclamata Patrimonio Immateriale Unesco il merito è anche e soprattutto di imprenditori come Campanella che con il lavoro quotidiano mettono in primo piano le eccellenze del nostro territorio”.

“È un grande motivo di orgoglio per la nostra città che questo premio prestigioso sia stato conferito a un nostro imprenditore che da anni si aggiudica importanti titoli per la sua abilità nella lavorazione artigianale della pizza. Si tratta di un riconoscimento che si aggiunge alla qualità della nostra variegata offerta culinaria e alla professionalità dei nostri operatori locali che contribuiscono a mantenere vive esperienze sociali e a garantire la tutela di una tradizione culinaria di eccellenza” dichiara l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.