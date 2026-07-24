Pisa sostiene i ragazzi di Bukavu: un contributo comunale per il progetto di formazione professionale in Congo

Pisa, 24 luglio 2026 – Offrire una seconda opportunità e strumenti concreti di emancipazione ai giovani che vivono in condizioni di estrema fragilità nella Repubblica Democratica del Congo. Con questo spirito l’amministrazione comunale di Pisa ha deliberato un contributo finanziario di duemila euro a sostegno del progetto “Scuola professionale Repubblica Democratica del Congo”, promosso dall’associazione di volontariato pisana Home for Street Children ODV. L’iniziativa si concentra nella città di Bukavu, situata nella travagliata regione orientale del Paese africano, un territorio segnato da decenni di conflitti, povertà dilagante e forte instabilità sociale dove moltissimi minori si trovano soli e senza una rete di protezione familiare.

Il percorso formativo, che prenderà ufficialmente il via nell’autunno del 2026 e avrà una durata complessiva di dodici mesi, coinvolgerà dieci adolescenti di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, suddivisi equamente tra cinque ragazzi e cinque ragazze provenienti dalla vita di strada. Realizzato in stretta sinergia con il partner locale Msaada Kwa Wanyonge asbl, il programma previde l’avvio di un laboratorio artigianale di saldatura per insegnare ai partecipanti una professionalità richiesta dal mercato del lavoro locale. Oltre all’addestramento tecnico, il progetto garantisce ai giovani un pasto quotidiano nutriente, percorsi di educazione igienico-sanitaria e un costante affiancamento educativo pensato per favorirne il reinserimento sociale e sottrarli ai pericoli della devianza.

Come evidenziato dall’assessore Riccardo Buscemi, la continuità dei progetti di cooperazione nella zona di Bukavu è resa possibile dalla presenza sul campo della dottoressa Ilaria Moneta, medico e cooperante pisana da anni impegnata in prima linea in Africa. Dopo i risultati positivi ottenuti con l’avvio della scuola di falegnameria, il nuovo laboratorio di saldatura intende ampliare l’offerta formativa per offrire opzioni di autonomia lavorativa a un numero sempre maggiore di giovani. L’obiettivo della giunta pisana è quello di dare stabilità a queste iniziative, consolidando nel tempo il legame solidale tra la città toscana e la comunità locale congolese.

L’impegno dell’associazione Home for Street Children ODV nella Repubblica Democratica del Congo dura ormai da diversi anni. A partire dal 2024 l’organizzazione ha infatti attivato nella regione di Mwenga un centro di accoglienza residenziale che offre riparo a circa quaranta bambini e ragazzi di strada, affiancando ad esso un laboratorio di sartoria riservato alle giovani madri e un servizio medico periodico dedicato al monitoraggio dei bambini affetti da epilessia. Con il nuovo intervento di Bukavu, l’associazione estende il proprio raggio d’azione, confermando un modello d’intervento basato sull’integrazione tra assistenza umanitaria immediata, tutela della salute e sviluppo delle competenze individuali.