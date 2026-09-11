Pisa 0-2 Virtus Entella: la cronaca in diretta

Pisa, 11 settembre 2026 – La cronaca in diretta di Pisa – Virtus Entella.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PISA SPORTING CLUB (4-3-2-1): Confente; Calabresi, Canestrelli, Coppola, Angori; Vural, Leone, Correia; Léris, Tramoni, Petagna. A disposizione: Scuffet, Loria, Caracciolo, Pittarello, Ferrah, Primasso, Loyola, Rao, Moreo, Piccinini, Denoon, Zanon. Allenatore: Bianco.
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Alborghetti, Marconi; Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Cuppone, Guiu. A disposizione: Torrielli, Colombi, Previtali, Trittiello, Corona, Turicchia, Tirelli, Annoni, Forte, Motolese, Felippe, Kritta. Allenatore: Chiappella.
LA CRONACA IN DIRETTA
35′ ESPULSIONE PISA! Léris commette un brutto intervento sul tallone di Di Mario. Piove sul bagnato in casa Pisa.
34′ L’Arena alza il volume in questo momento di difficoltà dei neroazzurri.
31′ RADDOPPIO DELL’ENTELLA! Cuppone da solo contro Confente non sbaglia.
30′ Espulso un membro della panchina ospite.
24′ Entella a centimetri dal raddoppio! Vignali di testa sfiora il 2-0.
23′ Vural prova a servire Léris di testa ma la palla è troppo alta per lui.
19′ PETAGNA! Grande palla di Correia per Petagna che calcia potente sul secondo palo, solo il miracolo dell’estremo difensore ospite gli nega la gioia del primo gol della stagione.
15′ Il Pisa sta provando a cambiare passo anche grazie al grandissimo sostegno dell’Arena.
13′ Ci prova Correia! Il numero 29 prova la conclusione a giro ma termina sul fondo.
12′ PALO ENTELLA! Guiu di nuovo in contropiede cerca il secondo palo. Brivido per il Pisa.
11′ Occasione Pisa! Léris effettua un tirocross insidioso su cui interviene Del Frate sul proprio difensore. Calcio d’angolo.
10′ I primi dieci minuti del match vedono un Pisa altamente confuso e una grande Virtus Entella.
8′ Altra minaccia dell’Entella! Di Maio calcia da dentro l’area di rigore cercando il secondo palo ma il destro è largo.
1′ ENTELLA IN VANTAGGIO! Franzoni serve in profondità Guiu che trafigge Confente sul lato opposto. Subito sbloccato il risultato, 0-1 Virtus Entella.
0′ Fischio d’inizio all’Arena Garibaldi, Pisa che attacca da destra verso sinistra mentre l’Entella da sinistra verso destra.
INIZIO PRIMO TEMPO