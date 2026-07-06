Professione guide turistiche: Confcommercio Pisa lancia il primo corso di aggiornamento obbligatorio approvato dal Ministero

Pisa, 6 luglio 2026 – Pisa si conferma all’avanguardia nella formazione e nella qualificazione dei professionisti del turismo. L’agenzia formativa di Confcommercio Pisa ha organizzato il progetto formativo “Pisa, saperi stratificati – Arte, storia, cultura e architettura dalle radici antiche alla città contemporanea”. Si tratta del primo percorso in assoluto sul territorio provinciale a ottenere il prestigioso accreditamento da parte del Ministero del Turismo per l’erogazione del corso di aggiornamento obbligatorio per le guide turistiche, un adempimento espressamente introdotto a livello nazionale dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2024 n. 88.

Le lezioni prenderanno il via nel mese di settembre 2026. L’iniziativa rappresenta una svolta per gli operatori del settore, considerati veri e propri ambasciatori del territorio, poiché unisce l’assolvimento di un obbligo di legge a un’importante occasione di crescita e approfondimento culturale.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo progetto, reso possibile grazie alla capacità di fare rete e di mettere in sinergia competenze e professionalità. Una grande opportunità per tutti i professionisti che promuovono la ricchezza della nostra provincia.”

— Federico Pieragnoli, Direttore generale di Confcommercio Pisa

Didattica a distanza e docenti di alto profilo: come si articola il corso

Il percorso formativo è stato strutturato per andare incontro alle esigenze di chi è già inserito nel mondo del lavoro, bilanciando il rigore scientifico con la flessibilità organizzativa.

Come spiegato da Cecilia Pellegrinetti, responsabile dell’Area Formazione di Confcommercio Pisa, il corso avrà una durata complessiva di 51 ore.

Per agevolare l’attività professionale delle guide durante la stagione, la maggior parte delle lezioni sarà erogata in modalità FAD (Formazione a Distanza). Il comitato scientifico vanta la collaborazione dei Musei Nazionali di Pisa, rappresentati da Marina Porri, e la presenza di docenti di spicco del panorama accademico. Tra questi, il professor Sergio Costanzo e la professoressa Gabriella Garzella, che guiderà gli iscritti alla scoperta della Pisa medievale e della creazione di specifici itinerari tematici.

Soddisfazione è stata espressa anche da Antonella Cinini, presidente di ConfGuide Confcommercio Pisa, e da Silvia Piccini dello stesso consiglio direttivo, che hanno evidenziato come il programma attraversi la storia cittadina dall’epoca etrusco-romano fino alla contemporaneità.

I sei moduli tematici del programma

Il viaggio formativo tra i saperi stratificati della città della Torre si svilupperà attraverso sei macro-aree cronologiche e tematiche:

Pisa antica: Dalle origini all’età cristiana.

Pisa Medievale: Potere, arte e relazioni internazionali.

Rinascimento e Granducato: La trasformazione medicea e lorenese.

Musei, scienza e personaggi illustri: I tesori e le grandi menti della città.

Pisa Moderna: Gli sviluppi artistici e architettonici tra Ottocento e Novecento.

Pisa Contemporanea: Le evoluzioni e i linguaggi culturali più recenti.

Info utili, contatti e scadenze per l’iscrizione

Le iscrizioni al corso accreditato dal Ministero sono ufficialmente aperte. Per poter partecipare e regolarizzare la propria posizione formativa obbligatoria, le guide turistiche interessate dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 1 settembre 2026.

Per ricevere maggiori dettagli sul programma e per ricevere la modulistica di iscrizione, la segreteria di Confcommercio Pisa ha attivato i seguenti canali di contatto diretti:

Riferimenti telefonici: 334 7994152 (Arianna Gherardeschi) oppure 340 6543171 (Debora Reali).

Contatti email: a.gherardeschi@confcommerciopisa.it – d.reali@confcommerciopisa.it