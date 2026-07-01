Record del mondo a Pisa: gli studenti di Ingegneria realizzano l’aeroplano di carta più grande del mondo

Pisa, 1 luglio 2026 – Da un semplice passatempo tra una lezione universitaria e l’altra a un traguardo storico da iscrivere nel libro dei primati. Un gruppo di quindici studentesse e studenti dell’Università di Pisa ha conquistato ufficialmente il Guinness World Record per aver realizzato l’aeroplano di carta più grande del mondo. L’incredibile velivolo è il frutto di ICARUS, un ambizioso progetto extra-curriculare nato tra i banchi della facoltà di Ingegneria dell’Ateneo pisano e sviluppato in stretta sinergia con il noto creator e divulgatore scientifico Jakidale.

Costruito interamente a mano e utilizzando in modo rigoroso ed esclusivo soltanto carta e colla, il gigantesco aeroplano vanta misure ingegneristiche sbalorditive: un’apertura alare di 20,04 metri e una lunghezza complessiva di 7 metri. Oltre a essere imponente, la struttura si è dimostrata perfettamente aerodinamica: l’aereo ha infatti compiuto un volo lineare di ben 59 metri, frantumando il precedente primato mondiale che era detenuto solidamente dal Braunschweig Institute of Technology tedesco fin dal lontano 2013. L’impresa e il record sono stati ufficialmente certificati dai giudici del Guinness lo scorso 25 giugno sul palcoscenico del WMF – We Make Future presso BolognaFiere.

I protagonisti del team Unipi che hanno firmato il record sono Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli, Emanuele Campinoti, Manuel Santoro, Giovanni Chiarelli, Luca Moni, Andrea Cipriano, Martina Cacciotti, Greta Ferrante, Gianmaria Ferrante, Jacopo Sardi, Dario Nista, Daniele Rusconi Braga, Dario Del Carlo e Gabriele Frediani.

I ragazzi hanno spiegato come l’idea sia nata quasi per scherzo, piegando qualche foglio nei momenti di pausa in facoltà, convinti che applicando il corretto metodo scientifico anche un pezzo di carta potesse trasformarsi in vera ingegneria. Dietro il successo finale ci sono stati mesi di complessi calcoli strutturali, simulazioni al computer, errori di progettazione e ripartenze, che hanno permesso di riportare in Italia un titolo mondiale che resisteva da tredici anni.

Link utili e materiali multimediali

Per chi volesse approfondire i dettagli tecnici dell’impresa o rivedere i momenti salienti della costruzione e del volo, sono disponibili i canali ufficiali dell’iniziativa: