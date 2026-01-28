Serie C, Buffon vicino al prestito al Pontedera

Pisa, 28 gennaio 2025 – Buffon è sempre più vicino a trasferirsi in prestito al Pontedera, rafforzando la formazione granata in Serie C. Dopo giorni di trattative, il Pisa ha intensificato i contatti con la società toscana e la chiusura dell’operazione appare imminente.

L’obiettivo è trovare al calciatore una squadra che gli garantisca continuità e minuti sul campo, permettendogli di crescere e mettersi in mostra. Per il Pisa, il prestito rappresenta anche un’occasione per gestire al meglio la rosa, liberando spazio e dando a Buffon l’opportunità di giocare con regolarità.