Sold out per la 14ª Cena sul Ponte di Mezzo: 500 ospiti nel cuore dei Lungarni per l’anteprima d’estate

I Lungarni si preparano a fare da cornice a uno degli appuntamenti più suggestivi ed esclusivi della stagione, considerato a tutti gli effetti l’evento che inaugura l’estate pisana. La “Cena sul Ponte”, giunta quest’anno alla sua 14ª edizione, ha fatto registrare l’ennesimo tutto esaurito a tempo di record. I 500 biglietti a disposizione sono andati letteralmente a ruba in pochissimi giorni, confermando l’enorme richiamo di una manifestazione capace di coniugare l’eccellenza enogastronomica locale con una scenografia unica al mondo.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Pisa insieme ai ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Consiglio Regionale della Toscana, del patrocinio del Comune di Pisa e vanta una fitta rete di collaborazioni che include Fipe-Confcommercio, il quotidiano La Nazione, l’Istituto Ipsar “Giacomo Matteotti”, l’Associazione Cuochi Pisani, la Fisar e il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. La serata è inoltre inserita nel cartellone ufficiale di “Toscana Arcobaleno d’Estate 2026” della Regione Toscana e Vetrina Toscana.

Il menù della tradizione: quest’anno protagonisti i sapori di terra

I piatti tipici della tradizione pisana saranno i titolari assoluti della tavola, declinati per questa edizione in un raffinato e studiato menù di terra:

Antipasto: Tartelletta croccante con mousse di finocchiona e crumble di pane bianco all’olio extravergine.

Tartelletta croccante con mousse di finocchiona e crumble di pane bianco all’olio extravergine. Primo piatto: Scrigno dorato con fonduta di pecorino e pancetta croccante, velluto di pomodoro pisanello e porro fritto leggero.

Scrigno dorato con fonduta di pecorino e pancetta croccante, velluto di pomodoro pisanello e porro fritto leggero. Secondo piatto: Filetto di maialino alle erbe aromatiche con salsa agli agrumi, accompagnato da una schiacciata di patate all’olio extravergine toscano e limone.

Filetto di maialino alle erbe aromatiche con salsa agli agrumi, accompagnato da una schiacciata di patate all’olio extravergine toscano e limone. Dolce: Tartufo gelato di ricotta pisana al profumo di miele e rosmarino, servito in abbinamento a un vino passito.

A cucinare queste prelibatezze saranno gli chef di alcune delle più note insegne del territorio e dell’Associazione Cuochi Pisani: Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante Poldino e Ristorante Ambra Nera. Durante la serata, le portate saranno valorizzate dalla degustazione dei vini d’eccellenza del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa.

Un parterre di autorità ed espressione di sinergia cittadina

Come da tradizione, l’evento vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti delle istituzioni della politica, dell’economia e del tessuto associativo regionale e locale.

Tra le autorità presenti si contano: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani; la senatrice Ylenia Zambito; i vicepresidenti del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e Diego Petrucci; gli assessori regionali David Barontini, Cristina Manetti e Alessandra Nardini; i consiglieri regionali Massimiliano Ghimenti e Matteo Trapani; il sindaco di Pisa Michele Conti insieme agli assessori comunali Giovanna Bonanno, Massimo Dringoli, Virginia Mancini, Paolo Pesciatini, Frida Scarpa e Amanuel Sikera; il comandante della Polizia Municipale Gionata Gualdi; il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini; la presidente del Consorzio Vini DOC Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini; il colonnello Luca Mazzini, comandante della 46ª Brigata Aerea; il dirigente del Provveditorato agli Studi Andrea Simonetti; il delegato del Rettore dell’Università di Pisa Marco Macchia; la consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, oltre a numerosi sindaci della provincia.

I commenti dei vertici di Confcommercio Pisa

«Le prenotazioni hanno raggiunto subito il tetto massimo – dichiara con orgoglio il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi. Questa serata permetterà a 500 persone di vivere un’anteprima d’estate in uno scenario magico. Il Ponte di Mezzo non unisce soltanto i quartieri di Tramontana e Mezzogiorno, ma diventa sinonimo di sinergia tra i principali player culturali, economici e politici della città, rappresentando un modello di collaborazione da seguire per la crescita del territorio».

«A rendere magica questa atmosfera è lo straordinario impegno e la grande professionalità dei nostri chef e ristoratori, che non smetteremo mai di ringraziare – aggiunge il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli. Questo è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi tra i molti che organizziamo, e la massiccia presenza di imprenditori, professionisti e istituzioni conferma il ruolo da protagonista assoluta della nostra associazione nel tessuto cittadino».

L’evento è sostenuto da un importante pool di sponsor del territorio che hanno contribuito alla sua sostenibilità logistica ed economica.