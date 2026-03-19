Un corridoio ecologico tra la ferrovia Pisa-Lucca e via Bonanno Pisano

“Binario Verde: percorso attrezzato e corridoio ecologico tra città e fiume”, intervento che prevede la rigenerazione di un’area verde ruderale tra la ferrovia Pisa-Lucca e via Bonanno Pisano, è uno delle quattro proposte selezionate dal progetto pilota Impetus, iniziativa sviluppata da Regione Toscana, Anci Toscana e Lama Impresa Sociale per promuovere la rigenerazione di spazi e immobili attraverso pratiche di uso temporaneo. Il progetto, senza nuove edificazioni, punta su bonifica selettiva, piantumazione di specie autoctone e arredi reversibili per realizzare un percorso ciclo-pedonale attrezzato collegato al Parco del Lungofiume. L’area diventerà un corridoio ecologico e uno spazio per il benessere e l’educazione ambientale

«Questo progetto rappresenta un’occasione per riqualificare e riscoprire un tessuto storico molto importante della città – dichiara Massimo Dringoli, assessore alla mobilità e urbanistica del Comune di Pisa -, andando a completare un progetto più ampio di recupero e valorizzazione dell’area della Cittadella, dove sono in corso interventi di riqualificazione, con l’estensione delle aree verdi e la creazione di un grande parco urbano. Oltre agli Arsenali e alla Torre Guelfa, recuperata già nel dopoguerra, sono presenti nella zona anche i resti di un’antica Torre Ghibellina, andata distrutta durante i bombardamenti. Il progetto “Binario Verde” si propone di rigenerare una fascia di verde tra la ferrovia Pisa-Lucca e via Bonanno Pisano, trasformandola in una connessione ciclopedonale attrezzata. L’intervento prevede la piantumazione di essenze autoctone e la realizzazione di un percorso che correrà parallelamente alla ferrovia e si ricollegherà con via Bonanno, contribuendo a ricucire questo tratto di città e a integrare il nuovo sistema del Parco della Cittadella. Si tratta quindi di un progetto che restituisce alla città un corridoio verde fruibile dai cittadini che conduce all’interno del nuovo polmone verde della città, il parco della Cittadella».

Sono quattro i progetti ritenuti particolarmente meritevoli di supporto dal progetto Impetus, scelti fra le venticinque proposte presentate da 16 Comuni. Insieme a Pisa, ‘premiati’ anche i Comuni di Siena, Cinigianoe Borgo San Lorenzo per le loro idee progettuali volte alla riattivazione di spazi pubblici vacanti o sottoutilizzati attraverso iniziative sociali, culturali ed economiche a carattere temporaneo. Le proposte sono state esaminate da un comitato di valutazione che ha analizzato la qualità delle idee, il potenziale di attivazione degli spazi e la capacità di generare impatti positivi su territori e comunità locali. I progetti selezionati saranno accompagnati nei prossimi mesi in un percorso di supporto e sviluppo progettuale promosso dall’Hub regionale per gli usi temporanei, con l’obiettivo di rafforzarne la fattibilità e favorire la sperimentazione concreta delle iniziative sui territori.

Il progetto Impetus

L’iniziativa s’inserisce nel più ampio percorso avviato dal progetto Impetus per promuovere nuovi modelli di rigenerazione urbana e attivazione degli spazi, valorizzando il ruolo dei Comuni e delle comunità locali nel riuso temporaneo di immobili e aree non utilizzate. Un primo passo verso la costruzione di un ecosistema regionale dedicato agli usi temporanei, capace di sostenere sperimentazioni innovative e favorire la nascita di nuove opportunità sociali, culturali ed economiche nei territori della Toscana.

Impetus è cofinanziato dal Programma Interreg Europe attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e ha una durata di quattro anni a partire da marzo 2023. Oltre ad Anci Toscana che è capofila, i partner sono la Regione Toscana, la Città di Las Palmas de Gran Canaria in Spagna, l’Agenzia di Sviluppo Regionale di Bucarest-Ilfov in Romania, la Metropoli di Lille in Francia, Lama Società Cooperativa Impresa Sociale, il Consiglio Comunale di Riga in Lettonia e la Regione di Mazovia in Polonia.