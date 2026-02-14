Verde pubblico, 243 nuove piantumazioni tra strade, aree verdi e giardini scolastici. Assessore Mancini: “Un impegno costante per la gestione responsabile e il rinnovo del patrimonio arboreo”

Pisa, 14 febbraio 2026 – A partire dal mese di febbraio il Comune di Pisa ha avviato un articolato intervento di messa a dimora di nuovi alberi su tutto il territorio comunale, che interessa aree verdi pubbliche, strade cittadine e alcuni giardini scolastici. L’operazione prevede la piantumazione complessiva di 243 alberi ed è finalizzata sia all’incremento del patrimonio arboreo comunale, sia alla reintegrazione di alcuni esemplari non attecchiti nel corso degli ultimi due anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale, paesaggistica e urbana della città, attraverso una gestione programmata del verde pubblico.

«Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per la cura, la tutela e il rafforzamento del patrimonio arboreo cittadino – dichiara l’assessore al verde pubblico Virginia Mancini –. Sono iniziate in questi giorni le operazioni di messa a dimora di nuovi alberi in varie zone della città e del Litorale. Questi interventi si inseriscono in un lavoro costante di monitoraggio e gestione del patrimonio arboreo, che consente di intervenire in modo puntuale sulle fallanze e di pianificare nel tempo il rinnovo delle alberature. L’obiettivo è garantire una gestione attenta e responsabile del verde pubblico, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che gli alberi rivestono per la qualità della vita, il decoro urbano e la sostenibilità ambientale del territorio, contribuendo al benessere della comunità e alla tutela dell’identità paesaggistica».

Le nuove piantumazioni interesseranno diverse aree della città, con una distribuzione mirata che comprende spazi verdi, viali urbani, quartieri residenziali e ambiti scolastici. Le specie vegetali selezionate appartengono alle liste della flora italiana e sono state individuate in coerenza con le caratteristiche ecologiche dei singoli siti di impianto, così da garantire una maggiore adattabilità alle condizioni pedoclimatiche locali e favorire il buon esito degli interventi sotto il profilo ecologico, paesaggistico e funzionale.

Accanto agli interventi di nuova piantumazione, nel mese di febbraio sono inoltre iniziati ulteriori lavori di riqualificazione e manutenzione del verde urbano. In particolare a Porta a Lucca prenderanno avvio a breve gli interventi lungo via Giovanni Pisano, con la messa a dimora di nuovi 50 alberi di prima grandezza a portamento colonnare della specie Quercus robur “Fastigiata Koster” e il contestuale trapianto di 50 degli esemplari di Ligustrum japonicum (presenti attualmente in via Pisano) nell’area verde di via Falcone.

Procedono inoltre le operazioni di potatura, iniziate nel 2025 e programmate su numerose vie cittadine, che interessano circa 150 esemplari arborei individuati a seguito del monitoraggio condotto dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa, nell’ambito dell’appalto di manutenzione del patrimonio arboreo comunale e della convenzione con Euroambiente. Tra gli interventi già eseguiti rientrano le potature lungo il viale delle Piagge e in piazza Don Minzoni, mentre sono in fase di conclusione quelle previste sul litorale, in via Milazzo e in via dell’Ordine di Santo Stefano. Successivamente i lavori si sposteranno in altre zone della città, con interventi su filari stradali e aree verdi in via Andrea Costa, via Achille Grandi, via Bissolati, via Massarenti, via Brunelleschi, via Diotisalvi, via Traini e su ulteriori alberi sparsi sul territorio comunale.

Nel dettaglio, le nuove 243 piantumazioni interesseranno a Marina di Pisa le piazze Gorgona, Sardegna, Baleari e Viviani con 32 tamerici, l’area verde di via Belvedere a Tirrenia con 10 pini d’Aleppo, le aree verdi attrezzate di viale del Tirreno a Tirrenia con 27 alberi tra pioppi bianchi, platani, gelsi senza frutto e lecci. Altri interventi riguarderanno via Giunta Pisano con 19 lecci, viale delle Piagge con 5 tigli, via Beato Alberto con 3 platani, le vie Malagoli e Funaioli con 10 alberi tra aceri ricci e platani, la zona di Porta a Lucca (via XXIV Maggio e via Nazario Sauro) con 30 gelsi senza frutto e via Giovanni Pisano con 50 alberi della specie Quercus robur. Nei giardini scolastici saranno ripristinate 40 fallanze, mentre ulteriori 17 alberi di specie diverse saranno collocati in varie località del territorio comunale.

