A Pisa dal 3 luglio al 23 settembre la mostra di scultura “Franco Adami. L’uomo e i grandi miti”

Pisa, 2 luglio 2021. Si inaugura domani, sabato 3 luglio alle 19.30 al Museo delle Navi Antiche di Pisa presso gli Arsenali Medicei, la mostra di sculture monumentali “Franco Adami. L’uomo e i grandi miti” che rimarrà esposta a Pisa durante tutta l’estate, fino al 23 settembre. L’esposizione, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Pisa sotto la direzione artistica di Massimiliano Simoni di ARTITALY, è composta da dieci installazioni disseminate tra il centro storico e il litorale per un totale di 14 opere realizzate dallo scultore di origini pisane. Un itinerario artistico che si snoda in città tra la Cittadella, gli Arsenali Medicei, piazza Cavallotti, piazza San Matteo, Palazzo Blu, Chiesa della Spina, piazza Vittorio Emanuele, per proseguire sul Litorale con installazioni in piazza Baleari, piazza Belvedere e Calambrone. A presentare la mostra stamani a Palazzo Gambacorti l’assessore alla cultura di Pisa Pierpaolo Magnani, il direttore artistico Massimiliano Simoni insieme a Jacqueline Adami e Christine Adami Le Gal.

«Franco Adami torna a casa – dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – dopo un lunghissimo percorso artistico che lo ha portato ad esporre in tutto il mondo. Sarà un’occasione per far conoscere alla città un nostro grande concittadino e offrire un motivo in più ai turisti per visitare Pisa. Una mostra che si pone in continuità con quella di Anna Chromy realizzata due anni fa. Con queste bellissime opere che rappresentano animali e creature mitologiche la città, dal centro storico al litorale, torna ad essere ancora una volta un museo a cielo aperto».

«Nato nel 1933 ad un passo dalla Torre – dichiara il curatore della mostra Massimiliano Simoni – Franco Adami ha raggiunto la fama e la notorietà in Francia dopo essersi formato a Parigi, la città più feconda per quello che riguarda l’arte contemporanea. Nel corso della sua carriera ha attraversato varie fasi e oggi ce le racconta tutte attraverso questo percorso ideale formato da 14 grandi opere disseminate in 10 delle più belle location della città e del litorale».