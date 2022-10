Concluso il primo ciclo di formazione per i dipendenti della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

Viareggio, 13 ottobre 2022. Si è concluso con l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi (ndr 10 ottobre 2022) a Pisa la prima iniziativa di formazione “Costruiamo Toscana Nord Ovest” che ha visto coinvolti tutto il personale della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest, proveniente dalle Camere di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, per favorire l’integrazione e la progressiva crescita del nuovo ente camerale nato il 30 giugno scorso.

“Il personale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – ha sottolineato Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – è la principale delle risorse immateriali ed è il fondamento per un ente più strutturato, più efficiente, efficace e di qualità superiore nella sua azione e nei suoi servizi. Questa iniziativa formativa, che ha puntato all’integrazione e alla crescita sulle risorse umane, è essenziale per fornire valore a tutti gli stakeholder: persone competenti, responsabilizzate e coinvolte in tutta l’organizzazione migliorano senza dubbio la capacità dell’ente di creare valore per lo sviluppo economico del sistema istituzionale e produttivo delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa.“

L’ente camerale e i suoi organi stanno predisponendo in queste settimane il programma pluriennale di mandato, che definirà le linee strategiche delle azioni della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest dei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di raggiungere importanti traguardi per lo sviluppo e la promozione dell’economia del territorio di Lucca, Massa Carrara e Pisa, e andare ad occupare una posizione di rilievo non solo nello scacchiere regionale del sistema camerale, ma anche in quello nazionale ed internazionale.