Formazione e apprendistato in Unione Valdera

Formazione – L’Unione Valdera mostra ancora una volta di essere in prima linea per favorire l’incontro tra imprese e persone in cerca di un inserimento nel mondo del lavoro. A testimoniarlo il fatto che è stata proprio l’Unione con la presentazione del progetto SINTESI per l’area Valdera/Valdrano, ad aggiudicarsi l’avviso pubblico emanato dalla Regione per la costituzione di un catalogo dell’offerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020. In pratica, il progetto, della durata di 3 anni con termine a ottobre 2020, prevede l’erogazione della formazione pubblica agli apprendisti assunti dalle aziende delle aree Valdera/Valdarno.

L’Unione Valdera è capofila del gruppo di partenariato in forma ATS che vede la presenza di 17 partner accreditati e rappresentativi del mondo del lavoro e della formazione provenienti da settori professionali diversificati per consentire una alta ricaduta significativa in termini professionalizzanti. Sono partner di progetto: Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma., Pegaso Lavoro soc. coop., Ente Pisano Scuola Edile e cpt della Provincia di Pisa, Itinera servizi alle imprese srl, Cedit – centro di diffusione imprenditoriale della toscana soc. cons.r.l, Cat Confcommercio pisa srl, Ipsia “A. Pacinotti”, Pont-tech – Pontedera & Tecnologia scrl, Scuola Italiana Turismo srl, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche – CO.SVI.G, Delta Consulting srl, Siaf srl, TD Group italia srl, Agricoltura e’ vita etruria srl, Istituto T.C.G. Enrico Fermi di Pontedera, IIS Santoni, Centro Formazione Professionale Tirreno. L’obbiettivo dichiarato del progetto è quello di riconnettere la formazione degli apprendisti al mondo del lavoro ricreando un legame costruttivo tra datori di lavoro, apprendisti e offerta formativa pubblica. Basti pensare che da Marzo 2018 sono stati presi in carico oltre 1100 apprendisti delle imprese area Valdarno/Valdera.