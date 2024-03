Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” ha fatto tappa a Pisa

Pisa, 8 marzo 2024 – Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, il roadshow promosso da Unioncamere con le Camere di commercio e Comitati per l’imprenditoria femminile, ha fatto tappa a Pisa nella sede della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest nel giorno della festa delle donne.

Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” è inserito nel “Piano Nazionale dell’Imprenditoria femminile”, progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dall’Unione europea con le risorse del Next Generation EU che Invitalia – soggetto gestore – realizza in collaborazione con Unioncamere.

Dopo gli interventi istituzionali del Segretario Generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Cristina Martelli, e della Presidente CIF-Comitato Imprenditoria Femminile, Valeria Di Bartolomeo, è seguito un focus sulla dinamica delle imprese femminili nel territorio delle province di Lucca Massa-Carrara e Pisa elaborato dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) e dall’Ufficio Studi dell’ente camerale. L’evento si è concluso con un’intervista di Patrizia Costia a Francesca Ferrari, componente del Comitato per l’imprenditoria femminile, sullo status della donna in prospettiva futura nell’ottica del “prendersi cura” ovvero di approcciare l’imprenditorialità proprio partendo da un riscontro dei bisogni collettivi.

L’appuntamento è stata l’occasione per dare avvio al percorso formativo “Movie for women’s training” organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera che ha coinvolto Saida Nicolini, psicologa del lavoro e delle organizzazioni per sviluppare le competenze di leadership, team building, gestione del tempo delle donne che fanno impresa. Si tratta di un percorso formativo basato su un approccio multimediale e che utilizzando brani tratti dal film “Il Diavolo veste Prada” vuole approfondire e riflettere su temi come la competizione, lo stress, le pressioni lavorative, il rapporto con la figura del capo e il ruolo della donna all’interno del team.

Il percorso formativo, gratuito e aperto a imprenditrici e aspiranti, proseguirà toccando tutte le sedi della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con il seguente calendario:

· 25 marzo 2024, orario 10-12: “The leadership is pink” presso la sede di Lucca

· 8 aprile 2024, orario 10-12: “The time is now” presso la sede di Carrara

· 22 aprile 2024, orario 10-12: “Life or work? … this is the problem!” presso la sede di Pisa

Per info e iscrizioni consultare il sito tno.camcom.it