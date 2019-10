“Io non rischio”, sabato 12 e domenica 13 Protezione civile in piazza sui rischi da calamità

Pisa, venerdì 11 ottobre 2019 – Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in contemporanea con altre città italiane, anche Pisa partecipa alla campagna “Io non rischio” organizzata dalla Protezione civile per far incontrare i volontari con la cittadinanza e informare su come ridurre i rischi da terremoto, maremoto e alluvione. A Pisa l’appuntamento è in Corso Italia e in piazza del Carmine dove saranno rispettivamente presenti i volontari e le volontarie della Pubblica Assistenza di Pisa e della Croce Rossa Italiana-Comitato di Pisa.

«Pisa aderisce all’iniziativa “Io non rischio” ben consapevole del ruolo che svolge la Protezione civile di fronte alle emergenze – dice l’assessore alla Protezione Civile, Raffaele Latrofa -. Si tratta di un’occasione importante per promuovere la cultura della prevenzione e riuscire a coinvolgere i cittadini sul tema della formazione di un volontariato sempre più formato e motivato. Per questo mi preme rivolgere un ringraziamento ai volontari che in questo fine settimana si dedicheranno a far conoscere queste tematiche».

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it , è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.