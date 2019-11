L’Università di Pisa festeggia i propri dottori di ricerca con una giornata speciale, il “PhD Talent”

Di seguito l’elenco dei premiati:

1) Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra

Dottor Marco Moraschini

Corso di Dottorato: Matematica

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovanni Alberti

Tesi: “On Gromov’s theory of multicomplexes: the original approach to bounded

cohomology and simplicial volume“.

2) Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze della Terra

Dottor Niccolò Di Lalla

Corso di Dottorato: Fisica

Coordinatore di Dottorato: Prof. Dario Pisignano

Tesi: “Study and optimization of the IXPE polarization-sensitive detectors“.

3) Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco

Dottor Gianluigi Albano

Corso di Dottorato: Scienze Chimiche e dei Materiali

Coordinatore di Dottorato: Prof. Gennaro Pescitelli

Tesi: “Outstanding chiroptical features in thin films of chiral π-conjugated oligomers:

from synthesis to applications“.

4) Scienze Chimiche, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie e Scienze del Farmaco

Dottoressa Noemi Barsotti

Corso di Dottorato: Biologia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Massimo Pasqualetti

Tesi: “Retrogade approach to dissect the mouse connectome and generation of new Rabies Virus tools for functionale analysis of synaptically connected neurons“.

5) Scienze Mediche e Scienze Veterinarie

Dottoressa Lucia Grassi

Corso di Dottorato: Scienze cliniche e traslazionali

Coordinatore di Dottorato: Prof. Stefano Del Prato

Tesi: “P. aeruginosa biofilm infections: pre-clinical investigation of new treatment

strategies based on the use of antimicrobial peptides“.

6) Scienze Mediche e Scienze Veterinarie

Dottoressa Anyela Andrea Medina Valentin

Corso di Dottorato: Scienze veterinarie

Coordinatore di Dottorato: Prof. Alessandro Poli

Tesi: “Medicina trasfusionale nel cane: studio sulla prevalenza dei principali gruppi

sanguigni, sulla valutazione di una profilassi attiva contro la Leishmaniosi nei donatori

di sangue e sui parametri abitualmente impiegati nel monitoraggio della trasfusione“.

7) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottor Matteo Loffredo

Corso di Dottorato: Ingegneria Industriale

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovanni Mengali

Tesi: “Analisi numerica e sperimentale dell’influenza dell’effetto Bauschinger sugli stati

tensionali residui introdotti dall’autoforzamento di recipienti inpressione“.

8) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottor Francesco Laccone

Corso di Dottorato: Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni

Coordinatore di Dottorato: Prof. Renato Iannelli

Tesi: “Reinforced and post-tensioned structural glass shells – concept, morphogenesis and analysis“.

9) Ingegneria Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Dottoressa Cristina Piazza

Corso di Dottorato: Ingegneria dell’informazione

Coordinatore di Dottorato: Prof. Fulvio Gini

Tesi: “On the design and control of soft robotics-enabled prosthetic hands“.

10) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottor Jacopo Paganelli

Corso di Dottorato: Storia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Alberto Maria Banti

Tesi: “Il forziere del vescovo. Vicende e basi materiali della signoria dei presuli volterrani nella seconda metà del Duecento“.

11) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottoressa Cassandra Basile

Corso di Dottorato: Filosofia

Coordinatore di Dottorato: Prof. Fabrizio Desideri, Università degli Studi di Firenze

Tesi: “Il filo nascosto della ragione. Società-teatro, finzione e parvenza morale in Kant“.

12) Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie, Storico-Artistiche, Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche

Dottoressa Valeria Dei

Corso di Dottorato: Filologia, Letteratura e Linguistica

Coordinatore di Dottorato: Prof. ssa Marina Foschi

Tesi: “L’identité juive inassimilable: récits singuliers d’ascension sociale au XXe siècle.

Irène Némirovsky, Albert Cohen et Joseph Roth“.

13) Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali

Dottoressa Francesca Episcopo

Corso di Dottorato: Scienze Giuridiche

Coordinatore di Dottorato: Prof. Giovannangelo De Francesco

Tesi: “L’effettività del diritto (privato) europeo nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. Analisi di un concetto indeterminato“.

14) Scienze Giuridiche, Economiche e Statistiche, Scienze Politiche e Sociali

Dottoressa Serena Vantin

Corso di Dottorato: Scienze politiche

Coordinatore di Dottorato: Prof. ssa Elena Dundovich

Tesi: “Educazione, cittadinanza e ordine politico in Mary Wollstonecraft. La polemica con Edmund Burke“.