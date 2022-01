Molta frutta e verdura contro i malanni di stagione

Pisa, 27 gennaio 2022 – Più frutta e verdura per prevenire i malanni di stagione. In un anno i toscani che consumano un frutto o un pasto a base di verdura almeno una volta al giorno sono diminuiti del 2,5% in controtendenza rispetto alla media nazionale (+0,8%). Una “svolta” non certo salutistica che rischia di favorire un indebolimento delle difese immunitarie e l’insorgere di tosse, raffreddori e mal di gola. A dirlo è Coldiretti Pisa sulla base dei dati Istat in occasione dell’iniziativa “Vitamina C…piace” in programma sabato 29 gennaio al mercato coperto di Campagna Amica in via Del Chiassatello, 64 (Corte Sanac). Per tutta la mattina i tutor di Campagna Amica distribuiranno materiale informativo e consigli sulle ricette anti-raffreddore a base di agrumi da preparare a casa e prepareranno spremute di arance per i clienti. “L’obiettivo di questa iniziativa coordinata da Campagna Amica – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Pisa – è quella di promuovere una più sana e naturale alimentazione, alla luce anche della sensibile inversione di tendenza registrata, partendo dalla verdura, dalla frutta ed in particolare dagli agrumi che saranno i protagonisti di questo weekend. Questa attività di promozione la faremo all’interno dei nostri mercati, animati dai nostri produttori agricoli, che sono veri e propri presidi della salute, della qualità e della filiera corta”. E per i clienti l’omaggio della shopper sostenibile…

Per informazioni www.pisa.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettipisalivorno e pagina ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”