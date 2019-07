Piazza dei Miracoli, Cena in Bianco Pisa 2019

Pisa, lunedì 8 luglio 2019 – L’Associazione Italiana Persone Down Pisa (A.I.P.D.), la Cooperativa sociale Alzaia e la Coop sociale Il Simbolo, insieme al Comune di Pisa, con il patrocinio della Società della Salute zona pisana e il benestare dell’Opera della Primaziale Pisana, organizzano la quinta edizione della CENA IN BIANCO PISA 2019 – Unconventional Dinner, all’insegna della condivisione, della responsabilità, dell’ imprenditorialità e dell’inclusione sociale, non tralasciando l’eleganza e il rispetto dell’ambiente, al motto di “Tutti Uguali, Tutti Diversi”.

L’evento che veste di bianco molte delle piazze più belle al mondo, a Pisa si è arricchito di una importante caratura sociale, che contraddistingue e suggella il percorso comune fatto dalle tre realtà organizzatrici, per rafforzare e promuovere l’inclusione e la responsabilità sociale, la crescita delle autonomie personali e collettive anche attraverso l’imprenditorialità sociale. Crediamo nella ricchezza dei percorsi che AIPD Pisa, Cooperativa Alzaia, e la Coop Il Simbolo hanno costruito nel tempo; per questo proponiamo un evento che ne esprime la sintesi, ma soprattutto che apre a nuove prospettive di lavoro insieme, per rispondere in modo sempre più attento ai bisogni del tessuto sociale del nostro territorio.

L’evento avrà luogo sabato 13 luglio nella bellissima Piazza del Duomo che sarà vestita di bianco anche quest’anno da più di 1500 persone! Abbiamo preallestito in piazza posti a sedere e tavoli che ogni partecipante abbellirà secondo il proprio gusto e creatività ma sempre e rigorosamente di bianco.

“È un onore per me e per tutta la nostra Amministrazione – dichiara l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – supportare questo evento, che si inserisce in un luogo che rappresenta la grande bellezza di Pisa, Piazza dei Miracoli. Uno degli scopi del mio mandato è proprio quello di favorire ogni attività con fine sociale, arricchendola il più possibile di cultura e bellezza. Scopo di questa serata è favorire l’inserimento lavorativo di fasce di popolazione più fragili, in questo caso le persone affette da Sindrome di Down, elemento che rappresenta, a mio avviso, uno degli obiettivi principali di ogni società che voglia definirsi civile”.

“AIPD è un’associazione che ho visto nascere direttamente – spiega l’assessore alla disabilità Rosanna Cardia – e che nel corso degli anni si è radicata nel territorio. La sua attività importante e continua ha fatto sì che questa associazione sviluppasse una serie di iniziative rilevanti ed aderenti con il nostro territorio, in grado di attrarre una grande partecipazione. Lo stesso accade per la cena in bianco, che si svolgerà in una cornice suggestiva e che anche quest’anno ha già riscosso un grande successo”.

Le regole della serata:

* Essere tutti vestiti COMPLETAMENTE… di BIANCO!

* Portare da casa la cena e l’apparecchiatura scegliendo stoviglie e bicchieri di ceramica e vetro (niente plastica o mater-b o carta)

* Portare un centro tavola per decorare il proprio posto e rendere elegante e conviviale la nostra tavolata cittadina

* Portare una o più tovaglie bianche in modo da poter coprire i propri posti prenotati

* Non portare pesanti bottiglie d’acqua perché grazie ad Acque Spa avremo brocche e acqua per tutti dai due punti allestiti con fontanelle.

* Portare oltre a bei vestiti, fiori e cose buone anche i sacchetti per la spazzatura per portare a casa tutto e lasciare pulito e in ordine pronto per una prossima cena la nostra sala da pranzo a cielo aperto! La Cena in Bianco promuove una città dove tutti sono protagonisti, dove c’è convivialità, dove si incontrano le differenze…ma sopratutto dove ognuno rispetta l’ambiente!

Come in ogni edizione la serata avrà un tema: quest’anno è stato scelto il viaggio “in giro per il mondo”. I partecipanti che vorranno seguire questa traccia potranno esprimere tutta la propria fantasia utilizzando il tema per l’outfit, l’allestimento della tavola oppure cogliere l’occasione per preparare piatti tipici da tutto il mondo.

Per chi non riuscirà a portarsi la cena da casa oppure per chi sceglierà di sostenere i progetti di inserimento lavorativo per persone con sindrome di Down, Cena in Bianco Pisa in collaborazione con TiColtivo e Strittendfud metterà a disposizione dei menù deliziosi al cui interno sarà possibile trovare tutto l’occorrente per la cena al costo di 20 euro. Grazie ad IKEA di Pisa che ogni anno sostiene Cena in Bianco Pisa donando tutto il materiale inserito all’interno dei cestini (piatto, posate, bicchiere, tovagliolo) e le lanterne che andranno ad abbellire e a creare un’atmosfera più romantica su ogni tavola.

Per poterlo ordinare (fino ad esaurimento scorte) bisogna essere iscritti all’evento e inviare una mail a questo indirizzo cenainbiancopisa@gmail.com.

Dalle ore 18.30 i partecipanti potranno iniziare ad apparecchiare la propria tavola. In piazza ci saranno alcuni volontari che aiuteranno a prendere posto e risponderanno a tutti i dubbi e ci sarà un bel tavolo di bianco imbandito al quale troveranno sempre qualcuno per informazioni sia sulla serata che sulle realtà che l’hanno pensata e organizzata.

Se trovare parcheggio non fosse facile, Treno Pisa Tour metterà a disposizione il trenino che prima della cena fino alle ore 20.30 farà corse dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino a piazza del Duomo, alleggerendo anche dal carico di borse pesanti.

Alle ore 18.30-19 le guide di City Grand Tour e Igers Pisa saranno pronti ad accogliere chiunque voglia passeggiare nella Piazza e sulle Mura alla scoperta dei suoi segreti e dettagli in Bianco. Le visite guidate dureranno circa 45 minuti e i partecipanti potranno lasciare cibi e vettovaglie presso lo stand organizzatori vicino all’arco di Porta Nuova. Gli Igers Pisa hanno organizzato l’Instawalk in Bianco, evento al quale è necessario iscriversi e l’autore dello scatto più bello riceverà in premio un delizioso cestino.

Sempre prima della cena in collaborazione con Mura di Pisa dalle 18.30 alle 20.30 un ingresso omaggio per ogni coppia vestita di bianco che si presenterà alla biglietteria di Torre Santa Maria. Le Mura sono un punto di vista privilegiato per ammirare e fotografare piazza dei Miracoli ‘vestita a tema’.

Salire sulle Mura potrebbe essere un’ottima occasione per scattare foto originali con il “Dolce Pendente”, partecipare al contest fotografico organizzato dal pasticcere Luca Terrazzano di Dolce Pendente, in collaborazione con Strittendfud e vincere fantastici premi.

Ore 20.30 inizia ufficialmente la cena con i ringraziamenti e il brindisi da parte delle Istituzioni e degli organizzatori.