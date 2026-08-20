Caro carburante e terziario: l’attacco del Partito Democratico al Governo a sostegno di Anpas e del volontariato

Pisa, 20 agosto 2026 – L’impatto dei rincari energetici sui servizi essenziali di assistenza torna al centro dell’agenda politica nazionale. I parlamentari del Partito Democratico – tra cui Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Marco Simiani, Laura Boldrini, Ylenia Zambito, Arturo Scotto, Dario Parrini, Federico Gianassi, Cristian Di Sanzo e Silvio Franceschelli – hanno sottoscritto una nota congiunta per raccogliere l’allarme lanciato da Anpas Toscana e dalle realtà del terzo settore sull’aumento straordinario dei prezzi dei carburanti. La preoccupazione dei deputati e senatori dem riguarda la tenuta operativa delle associazioni di volontariato, quotidianamente impegnate nei servizi di soccorso sanitario, trasporto dei pazienti, assistenza sociale e protezione civile sul territorio.

I firmatari della nota annunciano la presentazione di un’interrogazione parlamentare urgente per sollecitare l’esecutivo ad adottare iniziative concrete e strutturali. Secondo gli esponenti del PD, le misure finora introdotte si sono rivelate temporanee e insufficienti, finendo per scaricare l’aggravio dei costi di gestione direttamente sulle spalle delle organizzazioni e mettendo a rischio la continuità delle prestazioni garantite alla cittadinanza.

La richiesta rivolta al Governo punta all’introduzione di strumenti specifici di sterilizzazione fiscale, a partire da interventi mirati sulle accise e sostegni dedicati ai carburanti utilizzati dai mezzi di emergenza e di pubblica utilità. Nella visione dei parlamentari dell’opposizione, la sostenibilità economica del volontariato rappresenta un pilastro insostituibile del sistema di welfare e di sicurezza civile italiano, la cui tutela risulta fondamentale per salvaguardare la coesione sociale e i servizi sanitari locali.

