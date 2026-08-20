Gestione rifiuti e TARI a Cascina: l’attacco di Dario Rollo alla maggioranza su controlli, penali e coerenza politica

Pisa, 20 agosto 2026 – Trasparenza sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, verifica del rispetto dei contratti ed effettiva applicazione delle penali. Il capogruppo consiliare della lista Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, Dario Rollo, torna ad accendere i riflettori sulla TARI e sulle scelte amministrative adottate a Cascina, puntando l’attenzione sulle responsabilità politiche di chi ha votato a favore del Piano Economico Finanziario (PEF) e del Piano Annuale delle Attività Comunali (PAAC). Secondo l’esponente d’opposizione, le criticità oggi lamentate dai cittadini e da alcune componenti della maggioranza erano ampiamente prevedibili ed erano state evidenziate dal suo gruppo già durante il dibattito consiliare che ha preceduto l’approvazione degli atti.

Al centro del sollecito presentato alla Giunta figura una richiesta dettagliata di chiarimenti sulle verifiche condotte nei confronti del soggetto gestore a fronte dei disservizi segnalati dai residenti nel corso del 2025. Rollo chiede di rendere pubblici i dati relativi alle contestazioni formalizzate, alle inadempienze rilevate e all’ammontare delle eventuali penali applicate, sottolineando come la tutela della cittadinanza richieda un controllo stringente sul rispetto delle clausole contrattuali e non il semplice saldo delle fatture di servizio.

L’affondo dell’opposizione riguarda anche il contrasto agli abbandoni impropri di rifiuti e l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza finanziati dall’ente. Il gruppo consiliare chiede di conoscere il bilancio complessivo delle sanzioni elevate e riscosse, i risultati prodotti dall’attività dell’ispettore ambientale e l’effettivo rendimento delle risorse destinate alla videosorveglianza, rilevando come dai documenti ufficiali del piano finanziario non emergano riscontri concreti sugli episodi accertati tramite tali strumenti.

La nota si conclude con un richiamo alla coerenza rivolto alle forze politiche che sostengono l’amministrazione, con un riferimento diretto al gruppo Per Voi. Secondo Rollo, sostenere l’operato della maggioranza e approvare i bilanci di previsione per poi prendere le distanze dalle conseguenze delle proprie scelte rappresenta un tentativo di cancellare precise responsabilità politiche, ribadendo l’impegno del proprio gruppo nel proseguire un’attività di controllo rigorosa nell’interesse dell’intera comunità.

