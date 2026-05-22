Cascina, inaugurato il nuovo parco giochi medievale: un “castello” inclusivo a ridosso delle mura

Una vera e propria fortezza a misura di bambino per valorizzare la storia del territorio. È stato inaugurato nella giornata di ieri, giovedì 21 maggio, il nuovo parco giochi a tema medievale di Cascina, situato tra piazza Gramsci e viale Comaschi. L’intervento rappresenta un’opera di riqualificazione totale che restituisce alle famiglie uno spazio più ampio, moderno e completamente privo di barriere architettoniche.

La scelta del tema non è casuale: l’area sorge infatti a ridosso del tracciato delle antiche mura cittadine. Per rispettare il vincolo storico dell’area, il Comune ha dovuto attendere il via libera definitivo della Soprintendenza alle Belle Arti, un passaggio burocratico che ha allungato i tempi del cantiere ma che ha permesso di integrare perfettamente la struttura nel contesto monumentale cascinese.

Strutture in legno del Trentino e pavimentazione antitrauma

Il progetto ha visto il completo smantellamento delle vecchie installazioni per fare spazio a un grande castello realizzato su misura da una ditta specializzata del Trentino.

Le caratteristiche principali dell’opera da 400mila euro:

Materiali naturali: Le strutture sono interamente realizzate in legno di robinia , un’essenza arborea nota per l’altissima resistenza alle intemperie e la durabilità nel tempo senza necessità di trattamenti chimici invasivi.

Le strutture sono interamente realizzate in , un’essenza arborea nota per l’altissima resistenza alle intemperie e la durabilità nel tempo senza necessità di trattamenti chimici invasivi. Le attrazioni: L’area ludica ospita due grandi torri, quattro scivoli, altalene, una teleferica e un imponente ponte in legno che attraversa il vialetto pedonale da parte a parte.

L’area ludica ospita due grandi torri, quattro scivoli, altalene, una teleferica e un imponente ponte in legno che attraversa il vialetto pedonale da parte a parte. Inclusività e sicurezza: Una fetta importante dell’investimento ha riguardato la posa della nuova pavimentazione continua in gomma colata antitrauma, una tecnologia che garantisce la massima protezione in caso di caduta e permette l’accesso ai giochi anche ai bambini con disabilità motorie.

La strategia: dodici parchi rinnovati in città

L’amministrazione comunale ha spiegato che questo cantiere non è un episodio isolato, ma fa parte di una precisa strategia politica volta a creare grandi poli di aggregazione strutturati per le famiglie, superando la logica dei piccoli spazi verdi frammentati e poco attrezzati.

Con il taglio del nastro di piazza Gramsci, che segue di poche settimane l’inaugurazione del parco Robinson a Titignano (avvenuta a fine marzo), sale a 12 il numero totale di aree gioco completamente rinnovate sul territorio comunale dall’inizio dell’attuale mandato amministrativo.