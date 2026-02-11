Il 12 febbraio, Lezioni di riprese e regia all’ippodromo di San Rossore

Pisa, 11 febbraio 2026 – Appuntamento all’ippodromo di San Rossore per i ragazzi iscritti al corso di formazione professionale per tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese cinematografiche, promosso da Alfea Cinematografica con l’Agenzia Formativa Pegaso Lavoro e finanziato dalla Regione Toscana.

I futuri operatori video potranno analizzare dal vivo la complessa architettura dell’impianto di ripresa che consente un lavoro di costante coordinamento tra la gestione delle corse e la produzione video. Grazie alla pluriennale collaborazione tra Alfea Cinematografica e Alfea s.p.a. questo sistema integrato di regia e riprese oggi è riconosciuto in Italia come modello operativo di grande qualità.

L’iniziativa in programma giovedì mattina sottolinea la duplice natura del progetto per Alfea Cinematografica, una realtà capace non solo di fornire servizi tecnici di alto profilo, ma anche di trasferire il proprio know-how alle nuove generazioni di professionisti. “Grazie al consolidato rapporto con Alfea s.p.a. – spiega Stefano Nannipieri di Alfea Cinematografica – gli allievi avranno l’opportunità di accedere direttamente alle strutture di San Rossore per sessioni di formazione sul campo. Durante queste visite i futuri professionisti del video avranno l’opportunità di osservare le dinamiche di una regia specializzata”.