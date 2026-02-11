Terre di Pisa Bike Days: Camera di Commercio e Comune di Pisa insieme alla BIT per consolidare il cicloturismo

Milano, 11 febbraio 2026. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i “Terre di Pisa Bike Days” durante la BIT di Milano. L’evento, che animerà il Giardino Scotto dal 17 al 19 aprile 2026, nasce come spin-off dell’Italian Bike Festival ed è il risultato di una visione strategica condivisa tra l’ente camerale, gestore delle attività della Comunità di Ambito, e l’amministrazione comunale, capofila della gestione associata dei 26 Comuni. La manifestazione è realizzata in stretta collaborazione con Movestro, ideatore del format e leader in Italia nell’organizzazione di eventi legati al mondo della bicicletta e della mobilità sostenibile. Questa sinergia rappresenta il motore per consolidare il territorio come destinazione outdoor di eccellenza, mettendo a sistema le competenze di chi gestisce appuntamenti ciclistici nazionali con la visione degli enti locali.

Il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, ha dichiarato: “La nostra partecipazione alla BIT, assieme alla Comunità di Ambito, ribadisce il ruolo centrale della Camera di Commercio nel consolidamento della filiera del turismo sostenibile. Con uno stanziamento dedicato e un impegno diretto nella gestione operativa, abbiamo voluto dare forza a questa prima edizione dei Bike Days: un progetto che non solo valorizza il paesaggio, ma crea opportunità concrete di crescita per le nostre imprese, mettendo a sistema le eccellenze delle Terre di Pisa in un appuntamento che punta a diventare un riferimento per il settore.”

Dichiarazione dell’Assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini. “Il cicloturismo per la Comunità d’Ambito delle Terre di Pisa rappresenta una grande opportunità strategica di sviluppo in quanto incarna un modello di turismo sostenibile che unisce natura, cultura e benessere, valorizzando al contempo economia e identità locale. Il territorio delle Terre di Pisa ricco di patrimoni storici e artistici diffusi, paesaggi agricoli e collinari, borghi e aree naturali ben si adatta a questo tipo di esperienza che invita i visitatori a uscire dai principali circuiti turistici e a esplorare attrattori e zone meno conosciute ma di grande fascino. Pertanto la partecipazione alla Bit di Milano e l’organizzazione di questa prima edizione di Terre di Pisa Bike Days, che vede il Comune di Pisa, la Comunità d’Ambito e la Camera di Commercio lavorare congiuntamente è la dimostrazione di una visione e di una strategia territoriale condivisa, capace di raccontare in nostro contesto territoriale facendo squadra, innovando e investendo sul futuro.”

Durante la presentazione sono state illustrate le caratteristiche della manifestazione, che vedrà il Giardino Scotto trasformarsi in un villaggio esperienziale con un’area expo dedicata alle novità del mercato e test bike gratuiti. Risalto è stato dato alla dimensione formativa, che include la tavola rotonda nazionale sulla sicurezza stradale “Strade Sicure per Tutti” e il seminario per giornalisti focalizzato su intelligenza artificiale e sostenibilità nella comunicazione turistica. Le due istituzioni hanno inoltre evidenziato l’attenzione verso i più piccoli grazie al Bike Park “Al Campetto” per bambini tra i 2 e i 12 anni.

Le “Bike Experience” permetteranno di scoprire la varietà paesaggistica della provincia attraverso quattro itinerari guidati: la Gravel Ride del Lago (35 km con passaggio alla Certosa di Calci), l’immersivo Terre di Pisa Bike Trail di 100 km tra montagna e litorale, l’Urban Ride verso Marina di Pisa e la Road Ride della Montagna. L’azione congiunta di Camera di Commercio e Comune di Pisa segna un traguardo importante nel percorso di promozione del territorio, puntando a intercettare i flussi turistici interessati alla mobilità dolce e alla scoperta lenta delle eccellenze di questa parte di Toscana.