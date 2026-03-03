Lutto nel sindacalismo toscano: addio a Fabio Fontanelli, colonna della Fiom di Pisa

Il mondo del sindacato toscano e l’intera comunità di Pisa piangono la scomparsa prematura di Fabio Fontanelli, figura storica e punto di riferimento imprescindibile della Fiom territoriale. La notizia della sua dipartita ha suscitato un’ondata di commozione profonda, unendo nel dolore istituzioni, colleghi e i tantissimi lavoratori che in questi anni hanno trovato in lui un difensore instancabile dei propri diritti. Fontanelli ha dedicato l’intera esistenza alla causa sindacale, distinguendosi per un impegno civile che poggiava su radici solide fatte di solidarietà, giustizia sociale e una visione altissima della dignità del lavoro.

La Fiom Toscana ha voluto ricordare il compagno scomparso definendolo un dirigente generoso, appassionato e coerente, capace di coniugare una rara competenza tecnica con una profonda umanità. Secondo l’organizzazione regionale, il segno lasciato da Fontanelli va ben oltre i confini provinciali, rappresentando un modello di responsabilità per tutta la struttura sindacale. La sua capacità di ascolto e la fermezza nei principi lo hanno reso un leader stimato non solo dai propri iscritti, ma anche dalle controparti istituzionali con cui si è confrontato per anni sui tavoli più difficili della crisi industriale pisana.

Al coro di cordoglio si è unita con parole toccanti anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, che ha ricordato con emozione il percorso condiviso durante la precedente legislatura. Nardini ha sottolineato come Fontanelli sia stato un interlocutore fondamentale nella gestione delle vertenze più complesse, sempre orientato alla salvaguardia dei posti di lavoro e alla tutela dei più fragili. L’assessora ha evidenziato la tenacia e la disponibilità al dialogo che hanno caratterizzato ogni suo intervento, ribadendo come la sua scomparsa rappresenti una perdita incolmabile per il panorama sociale della regione.

L’eredità di Fabio Fontanelli resta ora nelle mani delle compagne e dei compagni della Cgil e della Fiom di Pisa, che si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La sua dedizione alla causa dei lavoratori rimarrà un esempio vivido per le future generazioni di sindacalisti, testimoniando come la politica del lavoro possa e debba essere fatta di competenza, vicinanza alle persone e una passione mai doma per la giustizia sociale.