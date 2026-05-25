Nidi d’infanzia a Pisa, confermato il prolungamento a luglio: come fare domanda e l’elenco delle strutture

25 Maggio 2026 Scuola e Università

Il Comune di Pisa conferma e rafforza il servizio di prolungamento estivo dei nidi d’infanzia per il mese di luglio 2026. Da venerdì 22 maggio e fino a mercoledì 3 giugno sarà possibile presentare la domanda per consentire la frequenza dei bambini già iscritti all’anno educativo 2025/2026.

Il servizio rimarrà attivo sia nei nidi a gestione diretta che in quelli a gestione indiretta fino a venerdì 24 luglio compreso, mantenendo completamente invariata l’organizzazione ordinaria per quanto riguarda le sedi, gli orari di frequenza e le tariffe applicate.

“Dopo la sperimentazione dello scorso anno – spiega l’assessore ai servizi educativi, Riccardo Buscemi – l’Amministrazione ha deciso di confermare l’estensione del servizio per quattro settimane aggiuntive in tutte le strutture. Si tratta di un impegno importante nella consapevolezza di quanto sia fondamentale offrire un sostegno concreto ai genitori che lavorano nella gestione dei tempi di vita e di lavoro, garantendo la medesima qualità educativa assicurata durante l’anno”.

Come presentare la domanda entro il 3 giugno

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica entro e non oltre la scadenza del 3 giugno 2026.

Canale di invio: Portale “Servizi” sul sito web del Comune di Pisa.

Portale “Servizi” sul sito web del Comune di Pisa. Modalità di accesso: È necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria).

È necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi – Tessera sanitaria). Frequenza: L’iscrizione ha validità per l’intero mese. All’interno del modulo online verrà richiesto di indicare le specifiche settimane di frequenza, un dato necessario esclusivamente per l’organizzazione interna dei plessi.

Agevolazioni “Nidi Gratis”

Le famiglie che in fase di presentazione della domanda alla Regione Toscana hanno già incluso il mese di luglio nel preventivo finanziario potranno beneficiare dei contributi della misura “Nidi Gratis”. Per mantenere il diritto all’agevolazione è necessaria una frequenza minima mensile di almeno 5 giorni.

L’elenco degli asili aperti a luglio

L’estensione estiva coinvolgerà capillarmente le strutture comunali del territorio, suddivise tra gestione diretta e indiretta:

Nidi a gestione diretta:

C.E.P.

Coccapani

Betti

I Passi

Marina di Pisa

Rosati

Timpanaro

Toniolo

Nidi a gestione indiretta: